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La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué se podrá hacer

Durante dos días, el público podrán disfrutar de una propuesta volcada a la cultura gala. Cuándo, dónde y cómo llegar.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 17:38
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Feria Francesa en Recoleta.
Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa
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La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con una nueva edición. El encuentro gastronómico se realizará en Recoleta el sábado 13 y el domingo 14 de junio con entrada gratuita, donde el público podrán disfrutar de una propuesta volcada a la cultura gala.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer distintos puestos de quesos, chocolates, boulangerie, patisserie, charcutería, productos regionales y otros tantos platos tradicionales.

Además, la programación incluye actividades vinculadas con el universo culinario francés, masterclasses en vivo y música al aire libre, conformando un evento de dos días pensado en familias, vecinos y visitantes.

Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

Cuándo, dónde y a qué hora es la Feria Francesa en Recoleta

La Feria Francesa tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 de 11 a 18.30 en el Parque República Oriental del Uruguay, ubicado en Av. del Libertador 1799, Recoleta.

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Cómo llegar al Parque República Oriental del Uruguay en colectivo, tren o subte

Para quienes vayan a la Feria Francesa en Recoleta, los transportes que más cerca llegan al Parque República Oriental del Uruguay son:

  • Colectivo: 102, 108, 110, 67, 92, 95.
  • Tren: Belgrano Norte (ramal Retiro - Villa Rosa), que para en la estación Saldías.
  • Subte: Línea H (Hospitales‎-Facultad De Derecho), cuya estación más cercana es Las Heras.

Qué habrá en la Feria Francesa

La organización informó que el encuentro reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Más allá de la oferta gastronómica, la propuesta también sumará espacios culturales y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas.

Stands participantes de la Feria Francesa

  • Almacén 1249
  • Cheese Market
  • Choux Éclairs
  • Cinna Coffee & Roll
  • Cocu
  • Compañía de Chocolates
  • Daniel Bakery
  • Darton Cuisine
  • French Cookie
  • Gontran Cherrier
  • Jérôme Mathe
  • Jorgelina Lacassagne Chocolatier
  • Kakawa
  • Laban
  • Las Dinas
  • Le Troquet de Henry
  • Les Croquants
  • L’Epi
  • L’Atelier
  • L’Apéro
  • Mauricio Asta
  • Merci
  • Morris Mousse
  • Noire
  • Quesos Fermier
  • Raclette
  • Topinambour
  • Uria

En todos los puestos se acepta Mercado Pago, tarjetas de débito, crédito y efectivo.

¿La Feria Francesa se suspende por lluvia?

El Gobierno porteño informó que la Feria Francesa se suspende por lluvia. Y si se suspende, se posterga a la semana siguiente.

TurismoCiudad de Buenos AiresGastronomía
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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