La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué se podrá hacer

La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con una nueva edición. El encuentro gastronómico se realizará en Recoleta el sábado 13 y el domingo 14 de junio con entrada gratuita, donde el público podrán disfrutar de una propuesta volcada a la cultura gala.
Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer distintos puestos de quesos, chocolates, boulangerie, patisserie, charcutería, productos regionales y otros tantos platos tradicionales.
Además, la programación incluye actividades vinculadas con el universo culinario francés, masterclasses en vivo y música al aire libre, conformando un evento de dos días pensado en familias, vecinos y visitantes.
Cuándo, dónde y a qué hora es la Feria Francesa en Recoleta
La Feria Francesa tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 de 11 a 18.30 en el Parque República Oriental del Uruguay, ubicado en Av. del Libertador 1799, Recoleta.
Cómo llegar al Parque República Oriental del Uruguay en colectivo, tren o subte
Para quienes vayan a la Feria Francesa en Recoleta, los transportes que más cerca llegan al Parque República Oriental del Uruguay son:
- Colectivo: 102, 108, 110, 67, 92, 95.
- Tren: Belgrano Norte (ramal Retiro - Villa Rosa), que para en la estación Saldías.
- Subte: Línea H (Hospitales-Facultad De Derecho), cuya estación más cercana es Las Heras.
Qué habrá en la Feria Francesa
La organización informó que el encuentro reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Más allá de la oferta gastronómica, la propuesta también sumará espacios culturales y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas.
Stands participantes de la Feria Francesa
- Almacén 1249
- Cheese Market
- Choux Éclairs
- Cinna Coffee & Roll
- Cocu
- Compañía de Chocolates
- Daniel Bakery
- Darton Cuisine
- French Cookie
- Gontran Cherrier
- Jérôme Mathe
- Jorgelina Lacassagne Chocolatier
- Kakawa
- Laban
- Las Dinas
- Le Troquet de Henry
- Les Croquants
- L’Epi
- L’Atelier
- L’Apéro
- Mauricio Asta
- Merci
- Morris Mousse
- Noire
- Quesos Fermier
- Raclette
- Topinambour
- Uria
En todos los puestos se acepta Mercado Pago, tarjetas de débito, crédito y efectivo.
¿La Feria Francesa se suspende por lluvia?
El Gobierno porteño informó que la Feria Francesa se suspende por lluvia. Y si se suspende, se posterga a la semana siguiente.