La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué se podrá hacer

Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

La Feria Francesa vuelve a la Ciudad de Buenos Aires con una nueva edición. El encuentro gastronómico se realizará en Recoleta el sábado 13 y el domingo 14 de junio con entrada gratuita, donde el público podrán disfrutar de una propuesta volcada a la cultura gala.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer distintos puestos de quesos, chocolates, boulangerie, patisserie, charcutería, productos regionales y otros tantos platos tradicionales.

Además, la programación incluye actividades vinculadas con el universo culinario francés, masterclasses en vivo y música al aire libre, conformando un evento de dos días pensado en familias, vecinos y visitantes.

Feria Francesa en Recoleta. Foto: Instagram @luculluscocinafrancesa

Cuándo, dónde y a qué hora es la Feria Francesa en Recoleta

La Feria Francesa tendrá lugar el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 de 11 a 18.30 en el Parque República Oriental del Uruguay, ubicado en Av. del Libertador 1799, Recoleta.

Cómo llegar al Parque República Oriental del Uruguay en colectivo, tren o subte

Para quienes vayan a la Feria Francesa en Recoleta, los transportes que más cerca llegan al Parque República Oriental del Uruguay son:

Colectivo : 102, 108, 110, 67, 92, 95.

Tren : Belgrano Norte (ramal Retiro - Villa Rosa), que para en la estación Saldías.

Subte: Línea H (Hospitales‎-Facultad De Derecho), cuya estación más cercana es Las Heras.

Qué habrá en la Feria Francesa

La organización informó que el encuentro reunirá más de 30 stands con productos dulces y salados. Más allá de la oferta gastronómica, la propuesta también sumará espacios culturales y clases abiertas a cargo de chefs y especialistas.

Stands participantes de la Feria Francesa

Almacén 1249

Cheese Market

Choux Éclairs

Cinna Coffee & Roll

Cocu

Compañía de Chocolates

Daniel Bakery

Darton Cuisine

French Cookie

Gontran Cherrier

Jérôme Mathe

Jorgelina Lacassagne Chocolatier

Kakawa

Laban

Las Dinas

Le Troquet de Henry

Les Croquants

L’Epi

L’Atelier

L’Apéro

Mauricio Asta

Merci

Morris Mousse

Noire

Quesos Fermier

Raclette

Topinambour

Uria

En todos los puestos se acepta Mercado Pago, tarjetas de débito, crédito y efectivo.

¿La Feria Francesa se suspende por lluvia?

El Gobierno porteño informó que la Feria Francesa se suspende por lluvia. Y si se suspende, se posterga a la semana siguiente.