Cargar el celular mientras manejás: cómo puede afectar al teléfono y al vehículo

Cómo cargar el celular en el auto sin dañar la batería ni afectar el vehículo Foto: Pinterest

Los celulares son parte de nuestra vida y ya están incorporados incluso cuando manejamos un auto. Desde poner música hasta buscar una dirección con GPS, los teléfonos están constantemente en acción y, para no quedar incomunicados, ahora los vehículos también cuentan con puertos USB para cargar el dispositivo mientras el auto está en marcha.

Especialistas en tecnología y mecánica automotriz advierten que esta práctica, especialmente cuando se realiza de forma habitual o con accesorios de baja calidad, puede generar un desgaste prematuro tanto en el teléfono como en algunos componentes del auto. Y si bien no significa que cargar el celular en el auto sea peligroso en todos los casos, conocer los riesgos y adoptar ciertas precauciones puede ayudar a prolongar la vida útil de ambos equipos.

Cómo cargar el celular en el auto sin dañar la batería ni afectar el vehículo Foto: Pinterest

Por qué cargar el celular en el auto puede afectar la batería

Uno de los principales problemas está relacionado con la calidad y estabilidad de la energía que recibe el teléfono. A diferencia de los cargadores domésticos, algunos sistemas de carga para vehículos pueden ofrecer voltajes irregulares, especialmente en automóviles más antiguos o cuando se utilizan adaptadores económicos.

Las variaciones de energía pueden provocar un calentamiento excesivo de la batería del celular, uno de los factores que más contribuyen a su deterioro con el paso del tiempo. Cuanto mayor sea la temperatura durante la carga, más rápido puede disminuir la capacidad de almacenamiento energético del dispositivo.

Además, cuando el teléfono se utiliza simultáneamente como navegador GPS, reproduce música o mantiene aplicaciones activas en segundo plano, la exigencia sobre la batería aumenta considerablemente, generando todavía más calor.

Por otro lado, aunque el consumo de energía del celular en un auto es relativamente bajo, la carga constante de dispositivos electrónicos puede representar una demanda adicional para el sistema eléctrico del vehículo.

El impacto suele ser mínimo en autos modernos y con la batería en buen estado. Sin embargo, en vehículos con baterías envejecidas o problemas eléctricos previos, el uso continuo de cargadores puede contribuir al desgaste de algunos componentes.

Cómo cargar el celular en el auto sin dañar la batería ni afectar el vehículo Foto: Pinterest

La situación puede agravarse cuando se conectan simultáneamente varios dispositivos o accesorios, como cámaras, GPS externos, refrigeradores portátiles o sistemas multimedia adicionales.

Cómo evitar dañar el celular y el auto durante una carga

Utilizar cargadores y accesorios certificados y compatibles con el teléfono. Los dispositivos de buena calidad incorporan sistemas de protección que regulan el voltaje y reducen el riesgo de daños.

Evitar exponer el celular al sol mientras se encuentra cargando dentro del vehículo. Las altas temperaturas aceleran el desgaste de la batería y pueden afectar su rendimiento.

Retirar fundas muy gruesas si se detecta un calentamiento excesivo durante la carga. Esto ayuda a disipar mejor el calor generado por el dispositivo.

No mantener el teléfono conectado una vez que alcanza el 100% de batería , especialmente si el cargador no cuenta con sistemas avanzados de gestión energética.

No dejar dispositivos cargando con el vehículo apagado durante períodos prolongados , ya que podrían contribuir a descargar la batería del automóvil.

Evitar conectar varios dispositivos de alto consumo al mismo tiempo, para no generar una demanda innecesaria sobre el sistema eléctrico del vehículo.

Aunque cargar el celular en el auto puede ser una solución muy útil durante los viajes, hacerlo de forma responsable y con los accesorios adecuados es fundamental para proteger tanto el teléfono como el sistema eléctrico del vehículo.