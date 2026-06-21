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Ni bidet ni papel higiénico: la solución funcional y tecnológica que se impone en los baños del futuro

Además de brindar comodidad, este nuevo diseño busca aprovechar mejor los espacios brindando la máxima limpieza.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cómo son los baños modernos
Cómo son los baños modernos Foto: Pinterest
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Durante décadas, el bidet fue considerado como un elemento indispensable en los baños de los hogares argentinos y su presencia estaba asociada a la higiene personal. Sin embargo, las nuevas tendencias en arquitectura y diseño interior están modificando esa realidad.

En este sentido, los desarrollos inmobiliarios más recientes muestran un cambio de paradigma, ya que cada vez más casas optan por eliminar el bidet para dar lugar a nuevas soluciones, mucho más prácticas que permiten optimizar metros cuadrados y generar un ambiente visiblemente más amplio.

Para qué sirve el "open seat toilet" Foto: Pinterest

Esta transformación no implica abandonar los hábitos de higiene, sino adaptarlos a nuevas tecnologías y dispositivos que cumplen la misma función con mayor eficiencia y menor impacto en el diseño del espacio.

Baños modernos y minimalistas: cuáles son las alternativas que reemplazan al bidet

Entre las opciones que ganan terreno se encuentra la ducha higiénica, también conocida como rociador lateral. Se trata de un sistema instalado junto al inodoro que permite realizar la higiene personal mediante un chorro de agua regulable.

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Su principal ventaja es que no requiere espacio adicional, algo especialmente valorado en departamentos y viviendas de dimensiones reducidas. Además, contribuye a disminuir el uso de papel higiénico y ofrece una solución sencilla y económica para quienes buscan modernizar el baño.

Cómo son los baños modernos Foto: Pinterest

Por otro lado, los inodoros inteligentes se consolidan como una de las grandes apuestas del mercado. Estos equipos incorporan funciones avanzadas como lavado con agua a diferentes temperaturas, secado con aire caliente, control de presión y sistemas automáticos de limpieza.

En el último tiempo, el baño dejó de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en un lugar asociado al bienestar, la comodidad y la experiencia cotidiana. Las nuevas tendencias priorizan líneas limpias, ambientes despejados y una distribución eficiente. En este escenario, cada metro cuadrado cobra valor y los elementos que ocupan espacio sin aportar múltiples funciones comienzan a ser reconsiderados.

Cómo son los baños modernos Foto: Pinterest

La posibilidad de integrar varias prestaciones en un único artefacto resulta especialmente atractiva para arquitectos, desarrolladores y propietarios que buscan diseños contemporáneos y de fácil mantenimiento.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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