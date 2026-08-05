comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Natalia Zubizarreta, interiorista: “Las cortinas tradicionales no desaparecen, pero dejaron de ser la opción automática”

La interiorista destacó que los estores aportan orden, serenidad y ligereza visual, y detalló cómo se adaptan a la arquitectura y las tendencias actuales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ellos explicó qué sirve para una casa.
Ellos explicó qué sirve para una casa. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El debate entre cortinas y estores sigue vigente en el mundo de la decoración, pero los estores se consolidaron como una de las opciones preferidas en los hogares actuales. Para la interiorista Natalia Zubizarreta, la clave no está en reemplazar por costumbre, sino en evolucionar hacia soluciones que respondan a las necesidades de cada espacio.

Según Zubizarreta, los estores no solo llegaron para quedarse, sino que redefinieron la relación entre luz, arquitectura y decoración. “Las cortinas tradicionales no desaparecen, pero dejaron de ser la opción automática. Hoy se eligen cuando el proyecto lo requiere, no por inercia”, explicó la experta.

Ventajas de los estores: ligereza, funcionalidad y personalidad

La interiorista remarcó que los estores ofrecen ligereza visual y se integran en el plano vertical sin invadir metros útiles ni recargar el ambiente. Esto resulta fundamental en viviendas actuales, donde los espacios suelen ser más pequeños y se busca aprovechar cada centímetro.

La interiorista explicó cómo transformar cualquier ambiente con detalles simples. Foto: Gemini

Además, los estores acompañan las distribuciones modernas, permitiendo que la arquitectura respire y manteniendo la continuidad de las líneas. “No roban protagonismo, sino que acompañan”, afirmó Zubizarreta.

Contenido Recomendado

Isabel López Quesada, diseñadora:“En una casa diseñada por mi nunca pueden faltar las flores, en cualquier versión”

Isabel López Quesada, diseñadora: “En una casa diseñada por mi nunca pueden faltar las flores, en cualquier versión”

Combina lo rústico con lo mediterráneo:así es por dentro la disruptiva casa de Natalia Oreiro

Combina lo rústico con lo mediterráneo: así es por dentro la disruptiva casa de Natalia Oreiro

Otra ventaja es que los estores evitan la sensación de densidad que pueden generar las cortinas pesadas o muy fruncidas. “Transmiten orden y serenidad. Al recogerse en vertical y quedar alineados con la ventana, evitan acumulaciones de tela en los laterales”, detalló la interiorista. Esto genera una atmósfera más despejada y contemporánea, especialmente en salones pequeños, dormitorios urbanos o ambientes con muebles cerca de las ventanas.

Soluciones prácticas y adaptación a la arquitectura contemporánea

Zubizarreta destacó que los estores permiten ocultar la caja de persiana al instalarse de techo a suelo o justo por encima del hueco, logrando un acabado más pulido y arquitectónico. Esta solución resulta más eficaz que una cortina mal dimensionada, sobre todo en proyectos que buscan coherencia estética y limpieza formal.

En cuanto a la arquitectura actual, la experta señaló que los estores dialogan mejor con ventanales amplios, perfiles minimalistas y marcos discretos. “No compiten con la carpintería ni interrumpen la lectura del hueco, y permiten graduar la entrada de luz con mayor precisión”, explicó.

La nueva tendencia en cortinas este 2026 Foto: Pinterest

Tipos de estores y tendencias para 2026

La interiorista diferenció entre varios tipos de estores según el estilo y la función:

  • Paqueto o compacto: confeccionados con tejido tradicional y recogidos en pliegues suaves, aportan calidez y sofisticación sin exceso de formalidad. Son ideales para salones, dormitorios o comedores.
  • Plegables: incorporan varillas internas que estructuran el plegado, logrando un resultado geométrico y ordenado. Funcionan bien en ambientes contemporáneos, cocinas o despachos.
  • Enrollables: evolucionaron y hoy existen opciones resinadas, decorativas o con texturas naturales. Son elegantes y discretos, especialmente en proyectos minimalistas.

Zubizarreta subrayó que la tendencia actual es que los estores no solo filtren la luz, sino que también vistan la ventana. Su nueva colección para KA International apuesta por tejidos con textura, rayas y bases tipo lino, que aportan carácter y profundidad visual sin recargar el ambiente.

DecoraciónInteriorismoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Marcha atrás:el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Marcha atrás: el Gobierno retiró el polémico capítulo de extranjerización de tierras antes de la sesión en el Senado

Un pueblo rodeado por tierras extranjeras:el caso de Puerto Libertad y el debate por la reforma de la Ley de Tierras

Lisandro Martínez se pronunció en contra de la Ley de Tierras:“No se venden”

Julio Zamora:“Estamos para trabajar por Tigre y seguir transformando la comunidad, porque tenemos mucha obra por delante”

Economía

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

El Gobierno renovó el swap por 130.000 millones de yuanes con China hasta 2031

Descuentos del 60% y cuotas sin interés:una marca de ropa famosa en Europa abre su primer local en Argentina

Recategorización del monotributo:cómo hacer el trámite clave en ARCA desde el celular

Cuáles son los descuentos en subtes y colectivos para el mes de agosto con billeteras virtuales:hay reintegros de hasta $16.000

Internacionales

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán:qué se sabe del crimen

Asesinaron al influencer César Gastélum en plena transmisión en vivo en Culiacán: qué se sabe del crimen

Netanyahu endurece su postura:Israel no se retirará de Gaza hasta que Hamás sea completamente desarmado

El papa León XIV confirmó que visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España