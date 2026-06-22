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Cáscaras de zanahoria, aliadas para tu jardín: cómo mejorar la salud de tus plantas con este ingrediente versátil y económico

Estas cáscaras suelen desecharse, pero en realidad pueden convertirse en valiosas aliadas para nutrir el suelo y fortalecer las plantas. Cómo aprovecharlas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cómo reutilizar la cáscara de la zanahoria.
Cómo reutilizar la cáscara de la zanahoria. Foto: Freepik.
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Al pelar una zanahoria o cualquier otra verdura o fruta, lo habitual es desechar las cáscaras. Sin embargo, muchos desconocen que estos restos pueden tener una “segunda vida” y convertirse en valiosos aliados para las plantas y el cuidado del jardín.

En este caso, las cáscaras de zanahoria son perfectas para reciclar, ya que aportan importantes nutrientes para el suelo. Para aprovechar estos beneficios, lo ideal es enterrarlas cerca de las flores o plantas que tengas en el jardín o patio.

Qué función cumple la cáscara de la zanahoria. Foto: Freepik.

Qué importancia tienen las cáscaras de zanahoria para las plantas

Las cáscaras de zanahoria aportan nutrientes que pueden fortalecer el suelo, ya que, al descomponerse, largan vitaminas A, C, K y B junto a minerales como el potasio, fósforo, hierro y magnesio, entre otros esenciales que las plantas pueden absorber. Esta absorción no solo es para nutrir las flores o plantas, sino también para fortalecer la estructura del suelo y que sea más fértil y aireado.

Por otro lado, estas cáscaras funcionan como un fertilizante natural, ayudando a retener la humedad en el suelo. Esta técnica es útil en climas secos o en los meses de verano, cuando el agua se convierte en un recurso valioso. A continuación, te explicamos cómo colocar las cáscaras de zanahoria en tu jardín:

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  • Juntar las cáscaras: guardar las cáscaras luego de pelar todas las zanahorias.
  • Preparar el suelo: seleccionar un área cerca de las plantas o flores para mejorar el suelo.
  • Enterrar las cáscaras: hacer un pequeño hoyo y colocar las cáscaras de zanahoria y cubrirlas con tierra.
  • Regar la zona: la zona elegida siempre debe estar bien regada para facilitar la descomposición.
La importancia de la cáscara de la zanahoria. Foto: Freepik.

Cáscaras de kiwi: el “residuo” natural y sostenible que puede transformarse en un aliado para el hogar y la salud

Con la sostenibilidad y el consumo consciente siendo cada vez más relevantes, aprender a reutilizar elementos que comúnmente desechamos puede marcar la diferencia. Tal es el caso de las cáscaras de kiwi, que, lejos de ser un simple residuo orgánico, esconden múltiples propiedades beneficiosas tanto para la salud como para el hogar.

Desde su alto contenido nutricional hasta sus aplicaciones como exfoliante natural o fertilizante ecológico, este subproducto de la fruta ofrece soluciones prácticas y accesibles que invitan a repensar nuestros hábitos cotidianos.

Kiwi, fruta, saludable. Foto: Unsplash
La importancia de la cáscara del kiwi. Foto: Unsplash.

Aunque su textura puede parecer poco atractiva a simple vista, la piel del kiwi es completamente comestible y concentra incluso más fibra que su pulpa.

Además, contiene una elevada dosis de antioxidantes, que ayudan a combatir el envejecimiento celular y fortalecer el sistema inmunológico. En términos ecológicos, su reutilización contribuye a la reducción del desperdicio orgánico, convirtiéndose en un recurso funcional dentro del hogar.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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