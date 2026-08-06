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Álvaro Pedrera, experto en plantas: “Si las hojas tienen las puntas marrones y secas, no es problema de riego”

Álvaro Pedrera advirtió que el aire seco y la baja humedad ambiental son los principales responsables de este problema, sobre todo en invierno.

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Pedrera explicó que el aire seco es uno de los grandes enemigos de las plantas.
Pedrera explicó que el aire seco es uno de los grandes enemigos de las plantas. Foto: Google
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Cuando las hojas de las plantas muestran las puntas marrones y secas, la reacción más común es pensar que necesitan más agua. Sin embargo, según el especialista en plantas Álvaro Pedrera, el verdadero motivo suele estar en el ambiente y no en el riego.

Pedrera explicó que el aire seco es uno de los grandes enemigos de las plantas, especialmente durante el invierno, cuando la calefacción reduce aún más la humedad en el hogar. En estos casos, aunque el riego sea correcto, las hojas pueden deshidratarse, crecer más lento y hasta caerse.

El experto remarcó que si los bordes de las hojas se vuelven marrones o se sienten frágiles, probablemente el problema sea la baja humedad ambiental y no la falta de agua. Por eso, insistió en que es clave observar el entorno y no solo la frecuencia del riego.

Limpiar hojas de las plan Foto: Gemini IA.

Cómo aumentar la humedad para que las plantas recuperen su vitalidad

Para revertir este problema, los especialistas recomiendan agrupar las plantas para que generen un microclima más húmedo gracias a la transpiración de sus hojas.

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Otra opción eficaz es usar un humidificador, ideal para ambientes muy secos. También se puede colocar un plato con piedras y agua debajo de la maceta, sin que las raíces toquen el agua, para aumentar la humedad por evaporación y evitar el exceso de riego.

Por último, pulverizar las hojas puede ayudar en algunas especies, aunque es importante no excederse para evitar la aparición de hongos.

Las señales que indican baja humedad en las plantas

Entre los síntomas más habituales de la falta de humedad se encuentran las puntas marrones y secas en las hojas, así como una textura más frágil. Si estos signos aparecen, conviene revisar el ambiente antes de modificar el riego.

La observación atenta y algunos trucos sencillos pueden marcar la diferencia para que las plantas luzcan sanas y verdes durante todo el año.

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