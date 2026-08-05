La planta que tenés que podar antes de la primavera para que estalle de flores: la guía completa para cuidar las hortensias

Hortensias, planta. Foto: Freepik.

Las hortensias son una de las plantas ornamentales más elegidas para decorar jardines, patios y balcones, ya que tiene flores grandes y con una floración prolongada. Pero para que se luzcan en todo su esplendor, es necesario que reciba algunos cuidados durante el invierno.

Aunque muchas personas evitan podarlas por temor a dañarlas, los especialistas coinciden en que agosto es uno de los mejores momentos para hacerlo. Una poda adecuada ayuda a estimular el crecimiento de nuevos brotes y favorece una floración más abundante durante la siguiente temporada.

Como cuidar las hortensias para la primavera Foto: Pinterest

Por este motivo, si querés que las hortensias lleguen fuertes a la primavera, deberías tomar nota de esta guía completa que reúne los mejores cuidados para mantener la planta saludable y con flores grandes y hermosas

Cómo podar las hortensias antes de la primavera

El objetivo principal de la poda es eliminar las partes viejas de la planta para que concentre toda su energía en los nuevos brotes. Para hacerlo correctamente, primero hay que retirar las flores secas que quedaron de la temporada anterior. El corte debe realizarse justo por encima del primer par de yemas sanas, ya que desde allí surgirán los nuevos tallos.

También es recomendable eliminar desde la base los tallos más viejos o aquellos que presentan una madera muy endurecida. De esta manera, la planta renueva su estructura y destina más recursos al desarrollo de ramas jóvenes, que serán las encargadas de producir las flores de la próxima primavera.

Por otro lado, los jardineros insisten en que es sumamente importante utilizar una tijera de poda limpia y bien afilada para realizar cortes precisos y evitar dañar la planta.

Como cuidar las hortensias para la primavera Foto: Pinterest

Dónde plantar las hortensias para que crezcan fuertes durante la primavera

Las hortensias prefieren los lugares luminosos, aunque protegidos del sol intenso de la tarde. La exposición ideal es aquella donde reciben algunas horas de sol por la mañana y sombra parcial durante el resto del día.

En zonas de clima muy cálido, el exceso de sol puede quemar las hojas y acelerar el marchitamiento de las flores. También necesitan un suelo fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje, que permita mantener la humedad sin que el agua se acumule alrededor de las raíces.

Cómo regar una hortensia correctamente

El riego es uno de los aspectos más importantes en el cuidado de esta planta. Las hortensias requieren un sustrato que permanezca ligeramente húmedo, especialmente durante la primavera y el verano, cuando aumenta la temperatura y comienza la floración.

Sin embargo, durante el invierno conviene reducir la frecuencia de riego para evitar el exceso de humedad, que puede favorecer la aparición de hongos y enfermedades. Siempre es recomendable comprobar que la capa superficial de la tierra esté seca antes de volver a regar.

Como cuidar las hortensias para la primavera Foto: Pinterest

Cuáles son los cuidados que necesitan las hortensias para florecer en primavera

Además de la poda, existen otros cuidados que ayudan a que las hortensias desarrollen flores más grandes y abundantes. A fines del invierno o comienzos de la primavera es recomendable incorporar compost o un fertilizante específico para plantas de flor, lo que aportará los nutrientes necesarios para el nuevo crecimiento.

También conviene retirar hojas secas, controlar la aparición de plagas y proteger la planta de las heladas intensas si se cultiva en regiones muy frías.

Con una poda realizada en agosto y estos cuidados básicos, las hortensias llegarán a la primavera con mayor vigor y estarán listas para ofrecer una floración abundante que se extenderá durante buena parte de la temporada.