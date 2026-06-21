No es el árbol de jade: la planta de interiores que es resiste todo, es de bajo mantenimiento y decora cualquier rincón del hogar

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Las plantas son las grandes protagonistas de la decoración del hogar, pero como las tendencias cambian cada temporada, nuevas especies comienzan a ganar popularidad. Estamos hablando de una planta que, gracias versatilidad, resistencia y capacidad de adaptarse a distintos ambientes sin grandes cuidados, es la más elegida del 2026.

Aunque el árbol de jade continúa siendo una opción clásica, cada vez más personas eligen alternativas más prácticas y modernas. Así, la zamioculca se convierte en una de las favoritas para decorar interiores.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

La zamioculca, conocida científicamente como Zamioculcas zamiifolia, es una planta de interior que se destaca por su estética elegante y minimalista. Sus hojas verdes, brillantes y de estructura firme aportan un toque moderno a cualquier espacio, desde livings hasta oficinas. Además, su diseño natural la convierte en una opción ideal para quienes buscan sumar vegetación sin recargar el ambiente.

Decoración verde: ¿Por qué la zamioculca es tan elegida?

Uno de los principales motivos de su popularidad es su gran resistencia. La zamioculca tolera condiciones de poca luz, riegos esporádicos y cambios de temperatura, lo que la hace perfecta para personas con poco tiempo o sin experiencia en jardinería.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

A diferencia de otras especies más delicadas, puede mantenerse en buen estado con cuidados mínimos, sin perder su atractivo visual. Además, aunque tiene un bajo mantenimiento, algunas personas recomiendan ponerlas en ambientes con luz directa, regar moderadamente y evitar el exceso de agua para no dañar sus raíces.

También es importante ubicarla en espacios con buen drenaje y limpiar sus hojas de vez en cuando para mantener su brillo natural.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Con estos cuidados básicos, puede crecer de forma saludable y convertirse en un elemento decorativo duradero en cualquier rincón del hogar, a cualquier hora del día, en cualquier época del año, ya que es una planta que resiste hasta los días de invierno más crudos.