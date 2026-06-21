Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

No es el árbol de jade: la planta de interiores que es resiste todo, es de bajo mantenimiento y decora cualquier rincón del hogar

Este ejemplar se posiciona como una verdadera tendencia de la decoración. Cuál es y porqué es tan fácil de cuidar.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
zamioculca, plantas de interior.
zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las plantas son las grandes protagonistas de la decoración del hogar, pero como las tendencias cambian cada temporada, nuevas especies comienzan a ganar popularidad. Estamos hablando de una planta que, gracias versatilidad, resistencia y capacidad de adaptarse a distintos ambientes sin grandes cuidados, es la más elegida del 2026.

Aunque el árbol de jade continúa siendo una opción clásica, cada vez más personas eligen alternativas más prácticas y modernas. Así, la zamioculca se convierte en una de las favoritas para decorar interiores.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

La zamioculca, conocida científicamente como Zamioculcas zamiifolia, es una planta de interior que se destaca por su estética elegante y minimalista. Sus hojas verdes, brillantes y de estructura firme aportan un toque moderno a cualquier espacio, desde livings hasta oficinas. Además, su diseño natural la convierte en una opción ideal para quienes buscan sumar vegetación sin recargar el ambiente.

Decoración verde: ¿Por qué la zamioculca es tan elegida?

Uno de los principales motivos de su popularidad es su gran resistencia. La zamioculca tolera condiciones de poca luz, riegos esporádicos y cambios de temperatura, lo que la hace perfecta para personas con poco tiempo o sin experiencia en jardinería.

Contenido Recomendado

Plantas de invierno:el secreto de las camelias para florecer durante los días fríos y mantenerse radiantes durante meses

Plantas de invierno: el secreto de las camelias para florecer durante los días fríos y mantenerse radiantes durante meses

Adiós a las macetas clásicas:la tendencia decorativa que arrasa en 2026 y realza las plantas de interior

Adiós a las macetas clásicas: la tendencia decorativa que arrasa en 2026 y realza las plantas de interior
zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

A diferencia de otras especies más delicadas, puede mantenerse en buen estado con cuidados mínimos, sin perder su atractivo visual. Además, aunque tiene un bajo mantenimiento, algunas personas recomiendan ponerlas en ambientes con luz directa, regar moderadamente y evitar el exceso de agua para no dañar sus raíces.

También es importante ubicarla en espacios con buen drenaje y limpiar sus hojas de vez en cuando para mantener su brillo natural.

zamioculca, plantas de interior. Foto: Freepik

Con estos cuidados básicos, puede crecer de forma saludable y convertirse en un elemento decorativo duradero en cualquier rincón del hogar, a cualquier hora del día, en cualquier época del año, ya que es una planta que resiste hasta los días de invierno más crudos.

PlantasDecoraciónJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. El pueblito abandonado desde 1970 que una pareja convirtió en una ecoaldea autosuficiente:tiene huertas y paneles solares

    El pueblito abandonado desde 1970 que una pareja convirtió en una ecoaldea autosuficiente: tiene huertas y paneles solares

  2. No es China:el país asiático que descarta los paneles solares tras crear una célula capaz de producir energía en la sombra

    No es China: el país asiático que descarta los paneles solares tras crear una célula capaz de producir energía en la sombra

  3. ¿Es normal que los perros coman pasto?:la explicación de los veterinarios y cuándo preocuparse

    ¿Es normal que los perros coman pasto?: la explicación de los veterinarios y cuándo preocuparse

  4. Incendios en Cafayate:la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional

    Incendios en Cafayate: la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional

  5. Nueva misión del CONICET en el fondo del mar:investigarán cañones submarinos inexplorados y ¿una nueva estrella “culona”?

    Nueva misión del CONICET en el fondo del mar: investigarán cañones submarinos inexplorados y ¿una nueva estrella “culona”?
Lo Ultimo
También podría interesarte
Espectáculos

Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari:cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

Emoción en el rock nacional por el primer recital de Skay Beilinson tras la muerte del Indio Solari: cuándo es, dónde toca y precio de las entradas

Otra pérdida que conmocionó al folklore:a los 93 años, murió una figura que inspiró una canción histórica de la música popular argentina

El folklore está de luto:murió uno de los referentes imborrables de la música popular que trascendió fronteras

Adiós a un ícono del folklore:a los 82 años, murió uno de los referentes más distinguidos de la música cuyana

Tecnología

¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

¿No sabés qué decirle a tu papá? Las 15 mejores frases para enviar por WhatsApp en el Día del Padre

Escaló un volcán de Sudamérica en 16 horas y ahora va por el monte Everest:quién es el robot humanoide que desafía todas las leyes

Adiós para siempre a los enchufes:la tendencia en electrodomésticos de cocina que se acerca al futuro

Se cargan cada 4 horas y son 100% personalizables:cómo son los robots humanoides de compañía que arrasan en ventas

Turismo

Escapada termal ideal para jubilados en invierno:por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

Escapada termal ideal para jubilados en invierno: por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

Paisajes rurales, herencia cultural y gastronomía única:el pueblito uruguayo ideal para visitar durante todo el año

Cómo llegar a la ChoriFest 2026:todo lo que tenés que saber antes de ir a la feria gastronómica del choripán en Buenos Aires

Desde pulpo español grillado hasta paella de langostinos:dónde queda la parada obligada de los amantes de la cocina de mar