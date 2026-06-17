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Los mejores memes de Argentina-Argelia por el Grupo J del Mundial 2026: la “Scaloneta” contra el mundo

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinan ansiedad, ilusión y ese humor bien criollo que convierte cualquier previa en un espectáculo paralelo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Memes Argentina-Argelia.
Memes Argentina-Argelia. Foto: X @christianmtzc90
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En la previa del cruce entre la Selección Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el partido ya empezó a jugarse en las redes sociales. Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde temprano, con posteos que combinan ansiedad, ilusión y ese humor bien criollo que convierte cualquier previa en un espectáculo paralelo.

Entre las tendencias más repetidas aparecen las clásicas cargadas sobre los supuestos nervios del debut o la fase de grupos, las comparaciones exageradas sobre el rendimiento del equipo y, por supuesto, Lionel Messi como figura central incluso antes de que ruede la pelota. Las imágenes del capitán, mezcladas con escenas de películas, reacciones virales y referencias a la cultura popular, vuelven a posicionarlo como protagonista absoluto.

Del lado de Argelia, la curiosidad y el desconocimiento para muchos hinchas argentinos también se convirtieron en insumo creativo, con memes que exploran desde datos del rival hasta situaciones ficticias sobre cómo puede darse el partido. Así, en la previa, el Mundial vuelve a demostrar que no solo se juega con la pelota: también se disputa en el terreno de la imaginación colectiva, donde cada usuario aporta su cuota de ingenio para calentar la “cancha virtual”.

Los mejores memes de Argentina-Argelia

Memes Argentina-Argelia. Foto: Instagram @carusomanias
Memes Argentina-Argelia. Foto: Facebook
Memes Argentina-Argelia. Foto: Facebook
Memes Argentina vs Argelia. Foto: Captura X

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Cristian Daniel Avila
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