Los mejores memes de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial: de “Mafalda vs Heidi” al “tercer infarto”

Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en el Kansas City Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y post partido siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión. En esa línea, los hinchas de las selecciones sudamericanas eliminadas (léase México y Brasil) mostraron todo su apoyo al combinado europeo.

Desde el “Mafalda vs Heidi” y el clásico “los suizos están todos lesionados”, los mejores memes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Los mejores memes de Argentina-Suiza

Memes Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Memes Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X

Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X