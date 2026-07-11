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Los mejores memes de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial: de “Mafalda vs Heidi” al “tercer infarto”

El partido de este sábado 11 de julio también se vive en las redes sociales. Mirá las mejores imágenes cargadas de humor e ingenio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los memes de Argentina vs Suiza.
Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
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El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se vive en el Kansas City Stadium, sino también en las redes sociales que antes, durante y post partido siempre se llenan de memes cargados de humor e ingenio.

Esta oportunidad no fue la excepción y el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de tensión. En esa línea, los hinchas de las selecciones sudamericanas eliminadas (léase México y Brasil) mostraron todo su apoyo al combinado europeo.

Desde el “Mafalda vs Heidi” y el clásico “los suizos están todos lesionados”, los mejores memes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Los mejores memes de Argentina-Suiza

Memes Argentina
Memes Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes Argentina
Memes Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Suiza.
Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Suiza.
Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Suiza.
Los mejores memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes Argentina Suiza
Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes Argentina Suiza
Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes Argentina Suiza
Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
Memes Argentina Suiza
Los memes de Argentina vs Suiza. Foto: Captura X
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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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