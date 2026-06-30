Por qué cada región de España tiene su propio tipo de persiana

Persianas. Soluciones para el hogar. Imagen cedida por anunciante.

Fíjate en las ventanas la próxima vez que viajes por España y verás que cambian de provincia en provincia. Los tipos de persianas no se reparten al azar: cada zona desarrolló el suyo para responder a su sol, su lluvia y su forma de vivir la casa. La persiana que cuelga de tu ventana dice, sin que te des cuenta, de dónde eres.

El Levante y la persiana alicantina

Quien baja al Mediterráneo lo nota enseguida. En Alicante, Valencia y buena parte de Murcia, las fachadas se cubren con tablillas de madera unidas por cuerda que cuelgan por fuera de la ventana. Es la persiana alicantina, la de toda la vida en el Levante

No nació por capricho estético. El sol del sureste pega fuerte y durante muchas horas, y esta persiana de cuerda resuelve algo muy concreto: frena el calor antes de que toque el cristal, pero deja pasar el aire entre las tablillas. La casa se mantiene fresca y ventilada a la vez, justo lo que pide un verano mediterráneo largo.

Por eso sigue siendo el tipo de persiana dominante en toda la franja levantina, incluso en obra nueva. Funciona, y lleva siglos demostrándolo

Baleares, Cataluña y la persiana de lamas

Cruza a las islas o sube por la costa catalana y el paisaje cambia. Aquí manda la persiana mallorquina, también llamada de librillo o de llibret: lamas de madera horizontales montadas sobre un bastidor, muchas veces orientables.

La lógica es distinta a la alicantina. En lugar de colgar por fuera, se abre como una contraventana y permite regular la entrada de luz girando las lamas. Puedes tener la habitación en penumbra y, aun así, dejar que entre una brisa suave. En una tierra de luz intensa y casas con encanto, ese control fino de la luz es justo lo que se busca.

No es casual que este tipo de persiana se asocie tanto a la imagen de las casas mediterráneas de postal. Es funcional y, de paso, bonita.

Andalucía y la sombra como prioridad

En el sur, donde el calor es el enemigo número uno durante medio año, la solución histórica fue distinta. Muchas casas andaluzas tradicionales recurrieron a contraventanas de madera por dentro, postigos que cierran la habitación a cal y canto en las horas centrales del día.

La idea es radical: si el sol aprieta de verdad, mejor bloquearlo del todo y abrir al caer la tarde. Combinado con patios, toldos y muros gruesos, ese cierre completo formaba parte de toda una manera de habitar pensada para sobrevivir al verano antes de que existiera el aire acondicionado.

Lo que todas comparten por dentro

Aquí conviene hacer una pausa. Por muy distintos que parezcan estos tipos de persianas, comparten más de lo que se ve. Más allá del material o de la región, las partes de una persiana son en esencia las mismas: un elemento que cubre el hueco, un sistema para subirla, bajarla u orientarla, y unas guías o soportes que la sujetan al marco.

Lo que cambia de una región a otra no es tanto el esquema básico como los materiales y el modo de accionarla, adaptados a lo que cada clima exige. La estructura de fondo se repite; la respuesta al entorno es lo que varía.

Persiana, clave para la decoración y la aislación de un espacio. Foto: Imagen cedida por anunciante.

El norte y la persiana que aísla

Sube al norte —Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco— y la prioridad da un giro completo. Allí el problema no es el sol abrasador, sino la lluvia, la humedad y el frío buena parte del año.

La persiana del norte tiende a ser más cerrada y robusta. Las enrollables de aluminio o PVC con buen aislamiento ganan terreno porque lo que se busca es retener el calor dentro y aguantar la intemperie, no ventilar a todas horas. La contraventana de madera maciza también tiene mucho arraigo, por la misma razón: proteger del temporal.

Es un tipo de persiana pensada para sellar la casa, no para airearla. El reverso exacto de la lógica levantina.

La meseta y la persiana enrollable de siempre

En el centro de España, con sus inviernos fríos y veranos secos y calurosos, se impuso la persiana más reconocible para la mayoría: la enrollable, esa de lamas de PVC o aluminio que sube y baja con cinta o con motor y se recoge en un cajón sobre la ventana.

Es la más extendida en bloques de pisos de Madrid y de casi toda Castilla, y la que mucha gente tiene en mente cuando dice simplemente “la persiana”. Versátil, asequible y discreta, encaja igual de bien en climas que exigen tanto guardar el calor en enero como bloquear el sol en julio.

Por qué sobreviven las persianas regionales

Con la construcción moderna y los catálogos nacionales, sería lógico pensar que todas estas variantes acabarían fundiéndose en un único modelo estándar. Y, sin embargo, no ha pasado. La alicantina sigue mandando en el Levante, la mallorquina en las islas y la enrollable robusta en el norte.

La razón es simple: cada uno de estos tipos de persianas resuelve un problema climático real que no ha desaparecido. Mientras el sol siga pegando distinto en Alicante que en Bilbao, seguirá teniendo sentido protegerse de forma distinta.

Quizá por eso la persiana es uno de esos detalles que delatan el lugar sin querer. Cambia el clima, cambia la luz, cambia la manera de vivir la casa, y con ella cambia lo que cuelga de la ventana. ¿Sabrías reconocer, solo por la persiana, en qué parte de España estás?