Tiene más de 10 años de historia, vuelve al árbol de Navidad y aporta un estilo único: el adorno vintage que es tendencia

Las bolas de vidrio vintage se convirtieron en el adorno más codiciado por quienes quieren revivir el espíritu de los árboles de otras épocas. Foto: Gemini

La Navidad recuperó una estética que parecía olvidada: los adornos vintage de vidrio volvieron a ser protagonistas en los árboles y desplazaron al minimalismo y la uniformidad de los últimos años. Bolas antiguas, figuras pintadas a mano, estrellas y pequeños adornos tradicionales aportan un aire cálido, personal y nostálgico que transforma cualquier ambiente.

No hace falta renovar toda la decoración para lograr ese efecto: con sumar algunas piezas antiguas, el árbol cambia por completo y gana personalidad.

Por qué las bolas de vidrio vintage son las más buscadas

Las bolas de vidrio vintage se convirtieron en el adorno más codiciado por quienes quieren revivir el espíritu de los árboles de otras épocas. A diferencia de los modelos modernos, estas piezas suelen tener colores intensos —rojos, verdes, dorados y plateados—, detalles pintados a mano y terminaciones únicas, lejos de la perfección industrial.

La clave para incorporar adornos vintage en una decoración moderna está en el equilibrio. Foto: Gemini

Entre sus características más valoradas se destacan los acabados envejecidos, los diseños estampados y las formas que van más allá de la clásica esfera. Los detalles artesanales y la variedad de estilos hacen que cada adorno tenga su propio encanto.

Cómo sumar adornos antiguos sin recargar el árbol

La clave para incorporar adornos vintage en una decoración moderna está en el equilibrio. No es necesario llenar el árbol de piezas diferentes: basta con elegir algunos adornos protagonistas y combinarlos con bolas lisas, luces cálidas y ramas verdes para lograr un resultado armónico.

Una opción sencilla es mezclar bolas antiguas con adornos actuales, sumar detalles dorados y figuras pequeñas, o alternar elementos hechos a mano con piezas familiares. Así, el árbol mantiene una estética ordenada pero gana un toque personal y único.