Argentina vs Egipto bajo calor extremo: qué dice el pronóstico del clima para el partido de octavos de final del Mundial

A hidratarse: Argentina vs Egipto se jugará bajo el calor extremo de Atlanta. Foto: REUTERS

La Selección Argentina enfrenta este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará durante el mediodía de Atlanta (Georgia) y el pronóstico anticipa humedad y calor extremo durante el encuentro.

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios más modernos de la Copa del Mundo. El recinto cuenta con techo retráctil y un sistema de climatización de alta eficiencia, por lo que jugadores, hinchas y trabajadores estarán protegidos de las condiciones meteorológicas más adversas durante el desarrollo del encuentro.

Fuera del estadio, sin embargo, el escenario será muy distinto. Durante la media mañana en Atlanta, el calor comenzará a sentirse con fuerza: según el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), cerca de las 10 de la mañana la temperatura rondará los 28 °C, pero la humedad elevará la sensación térmica hasta valores cercanos a los 30 °C. Además, el índice de radiación UV será alto, entre 7 y 8, por lo que quienes hagan filas para ingresar al estadio o permanezcan al aire libre deberán extremar cuidados.

El partido entre Argentina y Egipto se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Foto: REUTERS

Cómo estará el clima en Atlanta durante el partido de Argentino

El partido entre Argentina y Egipto está previsto para las 12, hora local de Atlanta. Para ese momento, el pronóstico anticipa temperaturas de entre 31 °C y 32 °C, con una sensación térmica que podría trepar hasta los 33 °C o 35 °C debido a la humedad. Estas condiciones aumentan el riesgo de golpe de calor, especialmente para quienes permanezcan en espacios abiertos, como alrededores del estadio o zonas de Fan Fest.

La recomendación principal para los hinchas que estén al aire libre será mantener una hidratación constante con agua fresca, usar protector solar, llevar gorro o lentes de sol y optar por ropa liviana y de colores claros. Permanecer durante varias horas bajo el sol del mediodía no es aconsejable, sobre todo en una jornada con alta radiación UV y ambiente pesado.

El Mercedes-Benz Stadium, clave frente al calor extremo

El Mercedes-Benz Stadium aparece como un factor central para el desarrollo seguro del partido. Es uno de los pocos estadios del Mundial 2026 con control total de temperatura en su interior, una característica decisiva en una ciudad donde el verano combina calor intenso, humedad elevada y riesgo de tormentas repentinas.

El sistema de climatización del estadio permite mantener un ambiente más confortable tanto en las tribunas como en el campo de juego. Además de enfriar el aire, ayuda a reducir la humedad interna y mejora la calidad del ambiente mediante filtros y sistemas de purificación. Esto disminuye el riesgo de fatiga térmica para los asistentes y ofrece mejores condiciones para los futbolistas durante un partido de alta exigencia.

Riesgo de tormentas y calor para quienes estén afuera

Mientras el interior del estadio ofrecerá condiciones controladas, los alrededores de Atlanta tendrán un clima mucho más exigente. Para el inicio y el desarrollo del partido, algunos modelos pronostican una baja probabilidad de chaparrones o tormentas, ubicada entre el 20% y el 30%, un porcentaje que no confirma lluvias, pero sí mantiene abierta la posibilidad de inestabilidad.

El riesgo principal para quienes estén en Fan Fest o en zonas exteriores será la combinación de calor, humedad y radiación solar muy alta. Incluso si no llueve durante el partido, la atmósfera será pesada y el cuerpo podrá perder eficiencia para regular la temperatura. Por ese motivo, será clave buscar sombra, evitar esfuerzos físicos prolongados y prestar atención a síntomas como mareos, cansancio extremo o dolor de cabeza.

Los hinchas argentinos se enfrentarán al calor extremo de Atlanta. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Cómo estará el clima después del partido de Argentina: el riesgo del tiempo extra

Si el partido finaliza sin tiempo suplementario, la salida de los hinchas comenzaría cerca de las 14, uno de los momentos más calurosos del día en Atlanta. A esa hora, la temperatura podría ubicarse entre 33 °C y 34 °C, mientras que la sensación térmica podría acercarse a los 37 °C por efecto de la humedad.

Ese contraste será importante: quienes salgan desde el ambiente climatizado del estadio hacia el exterior sentirán un cambio brusco. Por eso, se recomienda evitar aglomeraciones, caminar lentamente, hidratarse antes de salir y no exponerse de forma prolongada al sol. Para los hinchas que hayan visto el partido al aire libre, los cuidados deberán ser aún mayores, ya que habrán permanecido varias horas bajo condiciones de calor extremo.

Recomendaciones para los hinchas argentinos en Atlanta

Para quienes acompañen a la Selección Argentina en Atlanta, el pronóstico obliga a tomar precauciones. Las principales recomendaciones son:

Tomar agua fresca de manera frecuente.

Evitar bebidas alcohólicas en exceso durante las horas de mayor calor.

Usar protector solar.

Llevar gorro, lentes de sol y ropa clara.

Buscar sombra siempre que sea posible.

Evitar caminatas largas bajo el sol.

Prestar atención a niños, adultos mayores y personas con problemas cardíacos o respiratorios.

Consultar alertas meteorológicas antes de salir hacia el estadio.

Así, el partido entre Argentina y Egipto no solo tendrá tensión futbolística: también estará atravesado por un contexto climático exigente. Dentro del estadio, las condiciones serán seguras y controladas; afuera, en cambio, el calor extremo y la humedad serán protagonistas de una previa mundialista que exigirá cuidados desde temprano.