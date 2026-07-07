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Qué pasa si Argentina empata con Egipto por el Mundial 2026

Para los octavos de final, el reglamento de la FIFA señala que si el partido termina igualado al finalizar los 90 minutos reglamentarios el encuentro no se define de inmediato. ¿Hay penales o tiempo extra?

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Argentina vs Egipto por los 8vos de final.
Argentina vs Egipto por los 8vos de final. Foto: REUTERS
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Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Atlanta Stadium por los octavos de final del Mundial 2026. Para esta fase, las reglas de la FIFA señalan que si el partido termina en empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, el encuentro no se define de inmediato.

¿Cómo se define Argentina vs Egipto en caso de empate?

Tras la igualdad en los 90’, ambos equipos deben disputar un alargue de 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15′. Este alargue se utiliza con el fin de romper la paridad y buscar un ganador en el tiempo suplementario.

En caso de que después de ese tiempo extra el marcador siga empatado, la definición pasa a los penales. En esta instancia, la selección que se imponga desde los doce pasos avanzará a los octavos de final del torneo.

La formación de Argentina vs Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cuándo y contra quién juega el ganador de Argentina vs Egipto en los 8vos de final

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra quien salga victorioso del cruce entre Suiza y Colombia, el sábado 11 de julio a las 22:00hs en el Kansas City Stadium.

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Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

Los cuartos de final del Mundial 2026 se jugarán del jueves 9 de julio al sábado 11 de julio.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Por su parte, las semifinales se jugarán el martes 15

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026. El partido decisivo se disputará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium, en East Rutherford) a las 16:00 horas de Argentina.

Selección ArgentinaSelección Cabo VerdeMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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