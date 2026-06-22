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De pena máxima a máxima pena: todos los penales que erró Lionel Messi con la Selección Argentina

El penal fallado frente a Austria en el Mundial 2026 actualiza una estadística fatal en la carrera de Lionel Messi. A lo largo de los años, el capitán argentino acumuló algunos fallos desde los doce pasos en distintas competiciones con la “Albiceleste”.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS
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El fallo de Lionel Messi ante Austria en la fecha 2 del Mundial 2026 reavivó una estadística siempre sensible: los penales que no logró convertir con la Selección Argentina. Aunque su efectividad goleadora es alta, el repaso muestra episodios en la Copa del Mundo donde la pena máxima se convirtió en una máxima pena.

En Rusia 2018, durante el debut frente a Islandia, Messi tuvo una de las oportunidades más claras del partido desde los doce pasos, pero el arquero Hannes Halldórsson contuvo su remate. Aquel partido terminó 1-1 y fue el primer paso en falso en el complicado torneo que tuvo el combinado albiceleste.

Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, volvió a fallar un penal en fase de grupos, esta vez ante Polonia por la tercera fecha. El disparo fue atajado por Wojciech Szczesny, aunque en ese caso el resultado final favoreció a la Argentina, que avanzó de ronda rumbo al título.

El registro se amplía ahora con el reciente error ante Austria en el Mundial 2026, un episodio que se suma a la lista en plena fase de grupos.

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Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

Messi y los penales: los doce pasos en la Copa América

Entre todos los penales fallados, uno de los más recordados ocurrió en la final de la Copa América 2016 frente a Chile. En la tanda decisiva, Messi remató por encima del travesaño en una definición que terminó consagrando al conjunto chileno.

Más cerca en el tiempo, en la Copa América 2024, el capitán argentino volvió a fallar desde los doce pasos ante Ecuador. Este nuevo episodio se sumó al registro en competiciones oficiales, aunque sin el peso decisivo de una final.

Amistosos: los otros penales errados con Argentina

El listado también incluye partidos amistosos, donde Messi tuvo varias ejecuciones fallidas a lo largo de su carrera. El primero fue en 2012 ante Alemania, con una atajada de Marc-André ter Stegen.

En 2014 frente a Brasil, el arquero Jefferson le detuvo otro penal, repitiendo la tendencia en clásicos sudamericanos. Años después, en 2019, volvió a suceder ante la misma selección, esta vez con Alisson como protagonista bajo los tres palos.

El balance total de Messi desde los doce pasos

En total, Messi acumula ocho penales fallados con la Selección argentina hasta junio de 2026: tres en Mundiales, dos en Copa América (incluida una final) y tres en amistosos.

La cifra, lejos de definir su carrera, aparece como un dato menor dentro de una trayectoria repleta de títulos, récords y ejecuciones decisivas. Incluso en la conquista del Mundial 2022, el capitán mostró temple para asumir la responsabilidad en momentos clave.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: REUTERS

Lista completa de penales fallados con Argentina

  • Alemania - Marc-André ter Stegen - Amistoso
  • Brasil - Jefferson - Amistoso
  • Chile - Claudio Bravo - Copa América 2016
  • Islandia - Hannes Thór Halldórsson - Mundial 2018
  • Brasil - Alisson - Amistoso
  • Polonia - Wojciech Szczesny - Mundial 2022
  • Ecuador - Alexander Domínguez - Copa América 2024
  • Austria - Alexander Schlager - Mundial 2026
Selección ArgentinaLionel MessiMundial 2026
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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