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Las parejas de la Selección marcaron tendencia en la previa contra Suiza: glamour, guiños de amor y mucho celeste y blanco

Las parejas de los jugadores de la Selección argentina acompañaron al equipo en la previa del duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 con looks albicelestes, detalles personalizados y mensajes cargados de emoción.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Las mujeres de la Selección
Las mujeres de la Selección Foto: Redes sociales / Instagram
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La Selección argentina volvió a tener una noche clave en el Mundial 2026 y, como suele ocurrir en cada instancia decisiva, la previa no solo se vivió dentro del vestuario del equipo. En Kansas City, las familias y parejas de los futbolistas también fueron protagonistas de una jornada cargada de ansiedad, ilusión y mucho color celeste y blanco. Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo, y las acompañantes de los jugadores llegaron al estadio con looks especialmente pensados para la ocasión.

Entre camisetas intervenidas, prendas vintage, jeans, accesorios dorados y dedicatorias íntimas, las mujeres de la Scaloneta hicieron de la previa una verdadera pasarela mundialista. Cada una eligió una forma diferente de alentar: algunas apostaron por el estilo casual, otras por el glamour y algunas sumaron detalles personales que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

Agus Gandolfo, fiel al número de Lautaro Martínez

Una de las primeras en mostrar su outfit fue Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez. Para acompañar al delantero argentino, eligió una camiseta titular de la Selección en versión cropped con el número 22, el dorsal que identifica al jugador. Completó el look con un jean celeste de tiro alto, lentes de sol de marco oscuro, reloj dorado y varios anillos, logrando una combinación entre estilo urbano y pasión futbolera.

Agus Gandolfo, con la camiseta de la selección argentina con el número 22
Agus Gandolfo, con la camiseta de la selección argentina con el número 22 Foto: Redes sociales / Instagram

La influencer también compartió imágenes antes de salir rumbo al estadio, donde posó junto a Luciana Gandolfo. Ambas lucieron camisetas con el 22 y jeans, en una postal que reflejó complicidad familiar y apoyo incondicional para Lautaro en una noche de máxima tensión mundialista.

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Muri López Benítez y un look clásico desde la tribuna

Otra de las que dijo presente fue Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. Desde su butaca en el estadio, compartió una selfie con la camiseta argentina en versión cropped y el número 2, en homenaje al defensor. El outfit se completó con jean celeste, maquillaje con ojos delineados y labios rosados, más un peinado recogido que le dio un aire prolijo y elegante.

Muri, pareja de Lisandro Martínez
Muri, pareja de Lisandro Martínez Foto: Redes sociales / Instagram

Su presencia no pasó desapercibida, especialmente porque llegó desde Miami para acompañar al futbolista en uno de los partidos más importantes del torneo. La imagen desde la tribuna mostró el clima de expectativa que se vivía antes del cruce frente a Suiza.

Magui Alcacer llevó el aliento familiar para Gio Lo Celso

La previa también tuvo un costado muy familiar con Magui Alcacer, pareja de Gio Lo Celso. En las imágenes compartidas se pudo ver a los más pequeños de la familia con camisetas del mediocampista, incluyendo el número 11 y el apellido Lo Celso en la espalda.

La escena, captada en la entrada del estadio bajo un cielo despejado, resumió uno de los sellos más repetidos de este Mundial: las familias acompañando de cerca a los jugadores argentinos. Más allá de la moda, la postal transmitió unión, ternura y ese apoyo emocional que suele ser clave en instancias decisivas.

Irene Ariza y el “team” Simeone en Kansas City

Irene Ariza, pareja de Giuliano Simeone, llegó al Arrowhead Stadium acompañada por la familia del futbolista. En una foto grupal frente al estadio, varios integrantes lucieron camisetas argentinas con el número 17, dorsal del delantero.

La propia Irene resumió el momento con una frase breve pero contundente en redes:“el teammmm”. El mensaje reflejó el espíritu de equipo que también se vive fuera de la cancha, donde cada familia arma su propia tribuna para acompañar a los jugadores.

Kelci Rose apostó por una camiseta vintage

Entre los looks más originales apareció el de Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi. A diferencia de otras acompañantes, eligió una camiseta retro de Argentina de manga larga, con cuello en V, tonos celestes y blancos, detalles negros y estética Reebok.

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi
Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi Foto: Redes sociales / Instagram

La prenda vintage fue combinada con pantalón oscuro, aros argolla, cadena fina con dije, cabello rubio platinado suelto y maquillaje en tonos nude. El resultado fue uno de los estilos más distintos de la previa, ideal para quienes buscan mezclar nostalgia futbolera con una impronta fashion.

Rocío Espósito y una camiseta intervenida con corazón

Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli, eligió una versión más relajada y personalizada. Lució la camiseta alternativa de Argentina en color verde agua, también en corte cropped, con el número 12 y un corazón dibujado en rosa sobre la tela.

Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli
Rocío Espósito, pareja de Gerónimo Rulli Foto: Redes sociales / Instagram

Completó el outfit con jean azul oscuro de tiro alto, zapatillas blancas y lentes de sol estilo aviador. Su propuesta tuvo una estética más casual, pero con un detalle romántico que convirtió la camiseta en una pieza única.

Yazmín Jaureguy, perlas, strass y una dedicatoria que se robó las miradas

El cierre más emotivo de la previa lo protagonizó Yazmín Jaureguy, pareja de Valentín “Colo” Barco. Para alentar al futbolista, eligió la camiseta titular argentina con el número 8, combinada con un pantalón blanco bordado con perlas y cristales.

La mujer del Colo Barco con la camiseta con el número 8 y pantalón blanco con perlas y strass
La mujer del Colo Barco con la camiseta con el número 8 y pantalón blanco con perlas y strass Foto: Redes sociales / Instagram

Sin embargo, el detalle que más repercusión generó fue el mensaje escrito en la parte trasera de la camiseta:“Para el amor de mi vida, te amo, Mamón”, seguido de una firma. La dedicatoria, íntima y espontánea, se transformó en uno de los momentos más comentados de la previa.

La Scaloneta también se juega en las tribunas

Mientras Argentina buscaba avanzar a semifinales, las tribunas volvieron a mostrar otra cara del Mundial: la de las familias que acompañan, sufren y celebran cada paso del equipo. Los looks de las parejas de los jugadores mezclaron moda, identidad, amor y pertenencia, cuatro ingredientes que explican por qué estas imágenes suelen viralizarse en redes y captar la atención de los fanáticos.

En una noche decisiva ante Suiza, el celeste y blanco no solo estuvo en la cancha. También brilló en los pasillos, los autos, las tribunas y las fotos compartidas por quienes viven el Mundial desde un lugar tan cercano como emocional.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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