De Miami a Kansas: el exclusivo viaje de Agustina Gandolfo y Caro Calvagni por el Mundial 2026

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni viajaron en avión privado a Kansas para alentar a la Scaloneta ante Suiza Foto: Mundial 2026

La previa del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 también tuvo movimiento fuera de la cancha. Mientras el equipo dirigido por Lionel Scaloni se preparaba para una nueva prueba decisiva, parte del círculo íntimo de los jugadores comenzó a llegar a Kansas para acompañar al plantel en una jornada cargada de expectativa.

Entre quienes dijeron presente estuvieron Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, y Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Ambas habían pasado unos días en Miami después del triunfo argentino ante Egipto en octavos de final y, este sábado, emprendieron viaje rumbo a Kansas para estar cerca de la Scaloneta en una instancia clave del torneo.

El traslado no pasó inadvertido: las dos compartieron parte del recorrido en sus redes sociales y dejaron ver que el grupo viajó en un avión privado, junto a familiares y amigos. La escena combinó emoción, ansiedad y ese clima mundialista que se vive tanto dentro como fuera del estadio.

Agustina Gandolfo y Caro Calvagni, inseparables durante el Mundial 2026

Desde que comenzó la Copa del Mundo, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni se mostraron muy unidas. Las publicaciones en redes sociales dejaron en evidencia una complicidad que creció durante el torneo: momentos compartidos, viajes, entrenamientos, descanso y ahora una nueva aventura para acompañar a la Argentina.

Parte de los acompañantes de las mujeres de la Selección Foto: Mundial 2026

Gandolfo fue una de las primeras en mostrar detalles del vuelo. Desde el interior del jet, con un look relajado de viaje, saludó a Kansas a través de sus historias de Instagram. El avión tenía asientos de cuero en tonos marrones y detalles personalizados en la cabina, una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Calvagni también se sumó a los registros del trayecto. En una de sus publicaciones apareció junto a Gandolfo, ambas sentadas lado a lado, con anteojos de sol y una actitud distendida antes de aterrizar. La frase elegida para acompañar la imagen resumió el vínculo entre las dos:“Juntitas”.

La emoción al llegar a Kansas antes del Argentina vs. Suiza

Una vez en tierra, la ansiedad empezó a sentirse con más fuerza. Caro Calvagni compartió una historia con la ubicación en Kansas y expresó los nervios propios de una jornada decisiva para la Selección. El grupo completo posó frente al avión privado, con más de una docena de personas reunidas para acompañar a los futbolistas argentinos.

Caro Calvagni y Agus Gandolfo Foto: Mundial 2026

La imagen grupal tuvo un claro guiño albiceleste: la bandera argentina apareció como símbolo del apoyo antes del encuentro. En el ambiente se mezclaban la ilusión, el entusiasmo y la tensión lógica de un partido de cuartos de final, una instancia en la que cada detalle cobra otro peso.

Kansas volvió a convertirse en escenario mundialista para la Argentina. La ciudad ya había recibido al equipo durante el torneo y, en esta oportunidad, fue nuevamente punto de encuentro para jugadores, familiares, allegados e hinchas que viajaron para acompañar a la Scaloneta.

El ritual de calma antes del partido: yoga en Miami y energía positiva

Antes del viaje a Kansas, Caro Calvagni había compartido otro momento especial en Miami. La influencer participó de una clase de yoga en la playa junto a Rocío Guirao Díaz, quien vive en esa ciudad desde hace varios años y se dedica también al bienestar físico y mental.

La práctica se realizó al aire libre, sobre la arena y con el mar de fondo. Las imágenes mostraron a un grupo de mujeres vestidas en tonos claros, realizando posturas sincronizadas en un entorno de relax. Para Calvagni, ese momento tuvo un sentido especial: necesitaba bajar revoluciones antes y después de la intensidad que genera cada partido de la Selección.

Ese contraste entre el descanso en la playa y la adrenalina de un cruce mundialista refleja una parte menos visible del torneo: la preparación emocional de quienes acompañan a los jugadores. Mientras los futbolistas viven la presión competitiva, sus familias también atraviesan cada encuentro con nervios, expectativa y una enorme carga sentimental.

Por qué el viaje de Gandolfo y Calvagni se volvió viral

El viaje de Agustina Gandolfo y Caro Calvagni captó la atención por varios motivos: el contexto mundialista, el traslado en avión privado, la cercanía con dos figuras importantes del plantel argentino y la naturalidad con la que ambas suelen compartir su día a día en redes sociales.

Además, sus nombres ya forman parte del universo mediático que rodea a la Selección Argentina. Gandolfo, vinculada a Lautaro Martínez, y Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico, suelen acompañar al equipo en momentos importantes y generan interés entre los fanáticos que siguen no solo lo deportivo, sino también el costado humano y familiar de la Scaloneta.

En la previa de un partido tan determinante como el duelo ante Suiza, cada gesto suma condimento. El viaje, las publicaciones, las frases cargadas de emoción y la foto del grupo frente al jet construyeron una postal perfecta de la previa mundialista: familia, amistad, nervios y orgullo argentino.

Una postal íntima de la Selección Argentina en pleno Mundial

Más allá del resultado deportivo, la llegada de Gandolfo y Calvagni a Kansas mostró otra cara del Mundial 2026. Detrás de cada jugador hay una red de afectos que acompaña, sostiene y celebra. En este caso, las redes sociales permitieron ver parte de ese recorrido: desde el descanso en Miami hasta la llegada a Kansas para vivir una noche de alta tensión futbolera.

Con la Scaloneta otra vez en el centro de la escena, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni se sumaron al aliento desde cerca y dejaron una serie de imágenes que rápidamente despertaron repercusión. En tiempos de Mundial, todo lo que rodea a la Selección Argentina se convierte en noticia, y esta vez el foco estuvo puesto en un viaje privado marcado por la emoción de estar presentes en una cita decisiva.