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Por qué los jugadores de Argentina usan un brazalete negro contra Suiza por el Mundial 2026

Cuando los los equipos salieron a la cancha, una curiosidad en la indumentaria argentina llamó la atención. Cuál es su significado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Los jugadores Argentina usan un brazalete negro contra Suiza.
Los jugadores Argentina usan un brazalete negro contra Suiza. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La Selección Argentina enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. Cuando los los equipos salieron a la cancha, una curiosidad en la indumentaria argentina llamó la atención: los futbolistas de la “Scaloneta” utilizan un brazalete negro en el brazo derecho.

Por qué los jugadores argentinos usan un brazalete negro contra Suiza

Esta decisión se debe al fallecimiento de Antonio Rattin, gloria de Boca y la Selección quien murió este sábado a la edad de 89 años. En ese sentido, la cinta negra es tomada como señal de luto, respeto y homenaje.

Normalmente se lo ponen cuando murió alguien relacionado con la institución (club o selección) o cuando se busca recordar una tragedia o mostrar solidaridad con víctimas de algún hecho grave.

El color negro se usa tradicionalmente como símbolo de duelo, y en el deporte, especialmente en el fútbol, es una forma visible y sobria de rendir homenaje. A veces también va acompañado de un minuto de silencio o un minuto de aplausos antes del partido.

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Rattín nació el 16 de mayo de 1937 y jugó toda su carrera en Boca debutando frente a River en 1956 y hasta su retiro en 1970. En paralelo, fue la figura principal de una secuencia emblemática actuando como capitán de la Selección Argentina en el Mundial 1966, oportunidad en la que, durante un partido ante Inglaterra, fue echado de palabra por el juez germano Rudolf Kreitlein en una época donde todavía no se utilizaban las tarjetas estrujando con su puño una insignia con la bandera británica previo a abandonar la cancha.

En aquel momento, “El Rata” dijo que tomó asiento sobre el tapiz colorado de la Reina como muestra de rechazo ante la decisión del árbitro y que los simpatizantes británicos pasaron de lanzarle golosinas a arrojarle envases de cerveza.

Si bien no existieron filmaciones ni capturas fotográficas, aquella expulsión del campo de juego representó un quiebre en materia normativa debido a que, a raíz de dicho acontecimiento, se dispuso el empleo de las tarjetas amarillas y rojas.

Selección ArgentinaSelección SuizaMundial 2026
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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