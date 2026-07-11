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Lo dicen los expertos: por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno

Se trata de un tip guardado con llave por los mejores pasteleros, pero que resulta clave para conseguir una miga húmeda y tierna.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno
Por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno Foto: Gemini IA
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Lograr que un bizcochuelo casero quede húmedo y esponjoso es uno de los grandes objetivos de la repostería. Y aunque recreemos la receta una y otra vez, lo cierto es que hay pequeños detalles que los mejores pasteleros aplican para que, luego del horneado, haya una diferencia sustancial en el resultado final.

En este contexto, un experto en pastelería llamado Will Chase, compartió un consejo que llamó la atención de miles de aficionados a la cocina: cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno. Lejos de ser un truco viral sin fundamento, la recomendación tiene una explicación ligada al comportamiento del calor y la humedad.

Por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno Foto: Gemini IA

Según explicó el reconocido pastelero, los primeros minutos son claves: fuera del horno, el bizcocho sigue liberando vapor y, si se tapa con papel aluminio, influye directamente en la textura de la miga.

Tip pastelero infalible: ¿por qué cubrir un bizcochuelo recién salido del horno con papel aluminio?

Durante los primeros minutos fuera del horno el bizcochuelo continúa liberando vapor, un proceso que influye directamente en la textura de la miga. Ese vapor se condensa suavemente y ayuda a que la humedad permanezca en el interior de la miga, evitando que el bizcochuelo se seque demasiado rápido. Como resultado, la preparación conserva una textura más tierna y jugosa.

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Por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno Foto: Gemini IA

Según recomiendan los expertos en tortas, el papel aluminio sobre el molde entre cinco y diez minutos. Pasado ese tiempo, la cobertura debe retirarse para que el bizcochuelo termine de enfriarse de manera natural.

Cabe destacar, sin embargo, que este hack viral no reemplaza una buena receta ni corrige errores de cocción, pero sí puede convertirse en un recurso sencillo para quienes buscan un bizcochuelo más húmedo y uniforme sin modificar ingredientes ni agregar pasos complejos a la preparación.

Por qué conviene cubrir el bizcochuelo con papel aluminio apenas sale del horno Foto: Gemini IA

Por otro lado, algunos pasteleros indican que el papel aluminio puede utilizarse durante la cocción de la torta, ya que, por ejemplo, ayuda a que se haga de forma uniforme y sin ningún tipo de grumos. Durante el horneado, el papel aluminio suele utilizarse para:

  • Evitar que la superficie se dore demasiado rápido o se queme mientras el interior aún necesita más tiempo de cocción.
  • Proteger ingredientes delicados, como frutas o coberturas que podrían tostarse en exceso.

Sin embargo, cubrir la torta con aluminio desde el principio puede hacer que la superficie quede más pálida y retrasar el dorado. Por eso, los pasteleros suelen recomendar hornearla descubierta y, si es necesario, colocar el aluminio solo en la última parte de la cocción.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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