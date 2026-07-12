Lionel Messi volvió a hacer historia en los Mundiales: el récord que ahora comparte con Pelé

Lionel Messi festeja el gol de Alexis Mac Allister; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia de los Mundiales. A los 39 años y en plena vigencia con la Selección Argentina, el capitán argentino alcanzó una marca que lo coloca, una vez más, al lado de los nombres más grandes de todos los tiempos: llegó a las 10 asistencias en Copas del Mundo e igualó nada menos que a Pelé, una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

El nuevo registro llegó durante el partido entre Argentina y Suiza, cuando Messi ejecutó un córner preciso que terminó en el gol de Alexis Mac Allister, quien abrió el marcador con un cabezazo para el 1-0. Esa acción no solo destrabó el encuentro para la Albiceleste, sino que también sumó otro capítulo al legado interminable del rosarino.

Lionel Messi igualó a Pelé y agrandó su leyenda mundialista

La asistencia ante Suiza le permitió a Messi alcanzar las 10 asistencias en Mundiales, la misma cantidad que registra Pelé según los datos mencionados por FIFA en la cobertura del récord. Con esa cifra, ambos quedan en la cima de una estadística reservada para futbolistas capaces de marcar diferencias no solo con goles, sino también con visión, precisión y lectura de juego.

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lo impactante del caso Messi es la extensión de su influencia en el tiempo. El capitán argentino repartió asistencias desde Alemania 2006 hasta el Mundial 2026, atravesando distintas generaciones, entrenadores, sistemas tácticos y compañeros. Pocos futbolistas en la historia lograron sostener semejante impacto durante tantos años en el escenario más exigente del planeta.

El pase de Messi que cambió el partido ante Suiza

Argentina necesitaba una jugada de precisión para romper la resistencia suiza, y otra vez apareció el pie izquierdo más determinante del fútbol argentino. Messi tomó la pelota desde el córner y envió un centro con la rosca justa para que Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool, conectara de cabeza y pusiera en ventaja al equipo nacional.

Lionel Messi; Argentina vs Suiza por los cuartos de final. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La jugada resume una de las grandes virtudes de Messi: incluso cuando no convierte, condiciona el partido desde la creación. Su capacidad para decidir bien en espacios reducidos, ejecutar con exactitud y encontrar compañeros libres en momentos de máxima presión lo mantiene como una pieza diferencial para la Selección Argentina.

Un récord que muestra otra cara del genio argentino

Durante años, los números goleadores de Messi dominaron la conversación. Sin embargo, esta nueva marca pone el foco en otra dimensión de su juego: su rol como asistidor histórico. El rosarino no solo es uno de los máximos anotadores de los Mundiales, sino también uno de los futbolistas que más veces dejaron a un compañero de cara al gol en la competencia más importante del fútbol.

Ese doble impacto —goles y asistencias— explica por qué su figura trasciende las estadísticas tradicionales. Messi puede definir un partido con un remate, una gambeta, una pausa o un pase. Y en una Copa del Mundo, donde cada detalle puede cambiar el destino de una selección, esa variedad de recursos vale oro.

Messi, seis Mundiales y una vigencia que desafía al tiempo

El dato cobra todavía más fuerza porque Messi lo consiguió en su sexta Copa del Mundo, una cifra que lo ubica en un grupo extremadamente reducido de futbolistas. En cada una de esas ediciones, el argentino fue encontrando distintas formas de ser decisivo: primero como joven talento explosivo, luego como figura absoluta y más tarde como líder total de un equipo campeón del mundo.

Su evolución también explica la vigencia de esta marca. Messi dejó de depender únicamente de la velocidad o del desequilibrio individual para convertirse en un futbolista cada vez más cerebral. Hoy administra tiempos, elige cuándo acelerar y sigue detectando caminos donde otros solo ven piernas rivales.

Por qué este récord vuelve a poner a Messi en el centro del mundo

Cada nuevo registro de Messi genera impacto global porque alimenta una pregunta que parece no tener final:¿hasta dónde puede llegar su legado? Igualar a Pelé en asistencias mundialistas no es un dato más. Es compartir una cima simbólica con uno de los íconos más grandes del deporte.

Además, el contexto potencia la noticia. Messi no alcanzó la marca en un partido cualquiera ni con una jugada intrascendente: lo hizo participando directamente en un gol clave para Argentina. Esa combinación de récord, vigencia y protagonismo es la que transforma cada actuación del capitán en contenido de enorme interés para hinchas, medios y buscadores.

La Selección Argentina sigue soñando con Messi como bandera

Mientras Argentina avanza en el Mundial, Messi continúa demostrando que su influencia sigue intacta. La asistencia a Mac Allister ante Suiza fue mucho más que una pelota parada bien ejecutada: fue otra prueba de que el capitán todavía tiene recursos para cambiar la historia de un partido en cuestión de segundos.

Con esta nueva marca, Lionel Messi igualó a Pelé en asistencias mundialistas y volvió a confirmar que su carrera sigue sumando hitos imposibles de ignorar. A esta altura, cada récord parece ser apenas una estación más en el recorrido de un futbolista que ya pertenece para siempre a la historia grande del fútbol.