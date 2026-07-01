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Poner arroz debajo de la cama: el truco del Feng Shui para favorecer el equilibrio del sueño y mejorar la vibra del dormitorio

Esta práctica ayuda a crear un ambiente más armonioso y lleno de vida. Cuáles son las propiedades que hacen al arroz tan especial.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Poner arroz debajo de la cama
Poner arroz debajo de la cama Foto: Gemini IA
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El Feng Shui tiene algunos rituales sencillos destinados a mejorar la energía de los espacios del hogar y, entre las prácticas más curiosas, se encuentran la de colocar un cuenco con arroz debajo de la cama. Este gesto simple y económico, según la filosofía milenaria, puede contribuir a generar un ambiente más equilibrado y propicio para conciliar el sueño y garantizar el descanso.

Quienes siguen los principios del Feng Shui consideran que este alimento actúa como un símbolo de abundancia y estabilidad, además de ayudar a absorber las energías estancadas que podrían acumularse en el dormitorio.

Poner arroz debajo de la cama Foto: Gemini IA

Además, el cuarto es uno de los espacios más importantes del hogar, ya que representa el lugar destinado al descanso, la recuperación física y el equilibrio emocional.

El arroz, por su parte, simboliza prosperidad, fertilidad, abundancia y bienestar. Al colocarlo debajo de la cama, se cree que ayuda a armonizar el flujo de energía del ambiente y favorece un descanso más reparador. Algunas personas también consideran que este ritual contribuye a disipar la sensación de pesadez o tensión que puede acumularse en la habitación con el paso del tiempo.

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Cómo realizar el ritual del arroz debajo de la cama

El procedimiento es muy sencillo y no requiere materiales especiales. solo hay que seguir estos pasos:

  • Colocar un pequeño recipiente o una bolsita de tela con arroz crudo.
  • Ubicarlo debajo de la cama, preferentemente en una zona central.
  • Mantener el recipiente limpio y seco.
  • Renovar el arroz cada cierto tiempo, especialmente si cambia de color o absorbe humedad.

Quienes practican Feng Shui sostienen que reemplazar el arroz periódicamente permite renovar simbólicamente la energía del dormitorio. Además de este ritual, la filosofía china recomienda mantener este espacio ordenado y libre de objetos innecesarios para favorecer una circulación armónica de la energía.

Poner arroz debajo de la cama Foto: Gemini IA

La televisión: un invasor energético

Según el Feng Shui, uno de los mayores enemigos del descanso en la habitación es el televisor. Este aparato, tan común en los hogares contemporáneos, es considerado un bloqueador de energía, capaz de interrumpir el flujo natural del “chi” en la habitación. El impacto negativo del televisor se debe a varias razones.

En primer lugar, el televisor actúa como un espejo apagado cuando no está en uso, reflejando y multiplicando la energía, lo que puede generar inquietud y perturbaciones en el descanso. Además, la radiación electromagnética emitida por los televisores afecta la calidad del sueño, incluso cuando están apagados pero conectados a la corriente eléctrica. Esta energía residual, según el Feng Shui, puede impedir que el cuerpo y la mente se relajen por completo durante la noche.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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