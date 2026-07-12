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Salió a festejar el triunfo de Argentina y lo mataron a balazos: investigan un ajuste de cuentas en Córdoba

La víctima tenía 20 años y recibió tres disparos por la espalda mientras cientos de personas celebraban el pase de la Selección a las semifinales del Mundial. La Justicia ya identificó a dos sospechosos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La víctima, de 20 años, fue atacada por la espalda en la ciudad de San Francisco mientras se celebraba la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial.
La víctima, de 20 años, fue atacada por la espalda en la ciudad de San Francisco mientras se celebraba la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial. Foto: La Voz de San Justo.
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Un joven de 20 años fue asesinado en la madrugada de este domingo en la ciudad de San Francisco, Córdoba, mientras se desarrollaban los festejos por la victoria de la Selección Argentina frente a Suiza. Los investigadores creen que el crimen estuvo vinculado a un ajuste de cuentas y ya identificaron a dos sospechosos, quienes permanecen prófugos.

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga. De acuerdo con la investigación, había recuperado la libertad en los primeros días de julio tras permanecer detenido por robos calificados. Además, registraba dos pedidos de captura vigentes.

Matías Gerardo Ochonga había recuperado la libertad días atrás. Los investigadores creen que el homicidio estuvo vinculado a un ajuste de cuentas y buscan a los presuntos autores del ataque.

Cómo fue el crimen durante los festejos

El ataque ocurrió poco después de las 2 de la madrugada en la intersección de la avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo, en San Francisco, donde vecinos y simpatizantes celebraban el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial.

Según informaron fuentes de la causa, Ochonga fue sorprendido por dos hombres que abrieron fuego y escaparon inmediatamente del lugar. “Lo estaban esperando”, resumió una fuente vinculada a la investigación.

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Los pesquisas sostienen que los agresores ya fueron identificados y sobre ambos pesa un pedido de captura. “Le dispararon por la espalda y escaparon”, agregó la misma fuente al describir la mecánica del homicidio.

La principal hipótesis: un ajuste de cuentas

Los investigadores creen que el asesinato estaría relacionado con una disputa vinculada al narcotráfico.

El crimen ocurrió durante la madrugada, en medio de los festejos por la victoria de la Albiceleste frente a Suiza. La principal hipótesis apunta a una disputa relacionada con el narcotráfico. Foto: La Voz de San Justo.

La hipótesis se apoya tanto en las características del ataque como en el lugar de origen de la víctima y de los presuntos autores, todos oriundos de Frontera, una ciudad ubicada en el límite entre Córdoba y Santa Fe, considerada un punto crítico por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, la Justicia intenta determinar el móvil exacto del crimen y reconstruir los movimientos previos al ataque.

La despedida de sus amigos en redes sociales

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos comenzaron a despedir a Ochonga a través de las redes sociales con mensajes cargados de dolor.

“Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mándanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita”, escribió uno de sus allegados, según publicó La Voz de San Justo.

Otro mensaje expresó: Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre.

La Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas y ordenó la captura de dos sospechosos. Foto: x

Los festejos en Córdoba terminaron con detenidos por contravenciones

Mientras el crimen es investigado en San Francisco, en la ciudad de Córdoba unas 20.000 personas se concentraron en la zona del Patio Olmos para celebrar el triunfo de la Selección Argentina.

Según informó la Policía provincial, el operativo de seguridad se desarrolló sin incidentes de gravedad y finalizó con seis personas detenidas por distintas contravenciones.

Durante los controles también se secuestraron botellas de bebidas alcohólicas, parrillas de venta de comida y gazebos instalados en el espacio público.

El dispositivo contó con la participación de efectivos de Guardia de Infantería, Motocicletas, CAP y otras unidades especiales, además del apoyo de personal de la Municipalidad de Córdoba. Los detenidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.

CrimenCórdobaAjuste de cuentas
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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