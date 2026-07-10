Las 4 plantas que hay que podar en julio para que exploten de flores en primavera

Hay 4 plantas que se pueden podar para que exploten de flores en primavera. (Foto Gemini) Foto: Gemini

Con julio, el invierno y el frío, hay 4 plantas que se pueden podar para que exploten de flores en primavera. Según distintos especialistas, aprovechar esta época puede marcar la diferencia cuando llegue la primavera.

Eliminar ramas secas, que estén débiles o mal ubicadas permite que la planta concentre su energía en las partes que necesita. Hay 4 especies que conviene podar en julio.

Las 4 plantas que hay que podar en julio pensando en la primavera

Rosal

Hortensia

Lavanda

Jazmín

Esta especie también agradece una poda invernal (Foto Gemini) Foto: Gemini

¿Por qué conviene podar estas 4 plantas en julio para que exploten de flores en primavera?

Rosal: Es el caso más conocido. La poda invernal elimina ramas viejas y estimula el crecimiento de nuevos brotes, que serán los encargados de dar flores en la temporada cálida.

Hortensia: También se beneficia de una poda en invierno, aunque es clave conocer la variedad para no cortar ramas que darán flores.

Lavanda: Aunque es resistente, la lavanda responde bien a una poda ligera en los meses fríos. Así se evita que la planta se vuelva leñosa y se estimula la aparición de nuevos brotes, logrando una forma más compacta y atractiva.

Jazmín: Esta especie también agradece una poda invernal. Eliminar ramas secas o desordenadas permite que la planta dirija sus recursos a nuevos crecimientos y aumente la cantidad de flores en la siguiente temporada. Además, ayuda a controlar el tamaño, algo útil si crece cerca de paredes o pérgolas.

Por qué la poda de invierno potencia la floración

Muchos aficionados creen que podar es solo cortar ramas, pero los especialistas insisten en que es una herramienta fundamental para la salud y el desarrollo de las plantas.

Una poda bien hecha en el momento adecuado mejora la circulación del aire, estimula nuevos brotes y multiplica la cantidad de flores en primavera.