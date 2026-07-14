Argentina-Inglaterra: la prensa inglesa apuntó contra el árbitro y encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026

Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra. Foto: REUTERS

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 todavía no comenzó, pero la previa ya se empezó a jugar con fuerza fuera de la cancha. La confirmación de Ismail Elfath como árbitro principal del partido generó una inmediata reacción en la prensa británica, que puso el foco en los antecedentes del juez estadounidense con Lionel Messi y la Selección Argentina. FIFA designó a Elfath para dirigir el encuentro en Atlanta, acompañado por los asistentes Corey Parker y Kyle Atkins, según reportaron medios que cubren la previa del partido.

El nombramiento no pasó inadvertido porque el duelo entre argentinos e ingleses arrastra una rivalidad histórica en los Mundiales. Desde la “Mano de Dios” de Diego Maradona en 1986 hasta la expulsión de David Beckham en Francia 1998, cada cruce entre ambas selecciones suele estar rodeado de tensión, memoria futbolera y una enorme carga emocional. En ese contexto, la elección del árbitro se transformó en un nuevo capítulo de la previa.

Los medios ingleses hablaron del “árbitro favorito” de Messi

Uno de los enfoques que más ruido hizo en Inglaterra fue el vínculo estadístico entre Elfath y Messi. Distintos medios británicos subrayaron que el árbitro ya estuvo relacionado con partidos importantes del capitán argentino, entre ellos la final del Mundial de Qatar 2022, donde fue cuarto oficial en el triunfo de Argentina ante Francia. También dirigió encuentros de Inter Miami con Messi en cancha, incluyendo la final de la Leagues Cup 2023 frente a Nashville SC.

Lionel Messi; Selección Argentina; Mundial 2026. Foto: X @Argentina

A partir de esos antecedentes, parte de la prensa inglesa intentó instalar la idea de que el juez podría ser una especie de “amuleto” para Messi. Sin embargo, el dato estadístico no prueba favoritismo alguno: apenas marca una coincidencia de partidos en los que el rosarino y sus equipos obtuvieron buenos resultados. ESPN también remarcó que Elfath cuenta con experiencia internacional y ya dirigió tres partidos en este Mundial 2026 antes de la semifinal.

Inglaterra busca meter presión antes de enfrentar a Argentina

La lectura más evidente es que la prensa inglesa empezó a disputar el partido desde lo emocional. Presentar al árbitro como un factor de sospecha funciona como una manera de condicionar el clima previo, instalar presión sobre FIFA y preparar el terreno ante un cruce que promete máxima intensidad.

No es la primera vez que ocurre algo similar en una Copa del Mundo. En partidos de eliminación directa, los detalles arbitrales suelen ocupar un lugar central en la conversación pública. Más todavía cuando se trata de Argentina, vigente campeona del mundo, y de Inglaterra, una selección que busca regresar a una final mundialista después de décadas de frustraciones.

El dato llamativo es que la polémica surge incluso antes de que ruede la pelota. Elfath todavía no tomó ninguna decisión en el partido y, aun así, ya quedó bajo la lupa por antecedentes que la prensa inglesa decidió vincular con Messi y con supuestas teorías de favoritismo.

Qué partidos dirigió Elfath en el Mundial 2026

Durante esta Copa del Mundo, Ismail Elfath ya tuvo actividad en encuentros de alto nivel. Según los reportes, dirigió partidos como Países Bajos-Japón, España-Uruguay y Noruega-Brasil, con un balance disciplinario que incluyó amarillas y una expulsión.

Ismail Elfath, el árbitro de Argentina-Inglaterra. Foto: REUTERS

Ese perfil también fue analizado en Inglaterra, donde algunos medios remarcaron que se trata de un árbitro con tendencia a intervenir cuando el partido se vuelve friccionado. Para Argentina e Inglaterra, dos equipos con jugadores de carácter fuerte y una rivalidad que suele elevar la temperatura, ese punto puede ser clave.

La Selección de Lionel Scaloni deberá administrar emociones, evitar protestas innecesarias y sostener la concentración en un partido que, por historia y contexto, puede jugarse al límite. Inglaterra, por su parte, intentará no quedar atrapada en la narrativa previa y enfocarse en neutralizar a Messi y al bloque argentino.

La rivalidad Argentina-Inglaterra suma un nuevo condimento

La semifinal ya tenía todos los ingredientes para ser uno de los partidos más esperados del Mundial 2026: dos potencias, figuras internacionales, cuentas históricas pendientes y un lugar en la final. Ahora, la polémica por el árbitro agregó un condimento extra.

Para Argentina, la clave será no entrar en el juego externo. El equipo campeón del mundo sabe que cada paso en este torneo está bajo observación y que cualquier decisión arbitral será amplificada. Para Inglaterra, la presión también es enorme: vencer a Messi y a la Albiceleste significaría un golpe simbólico y deportivo de escala mundial.

Una previa caliente para una semifinal imperdible

La designación de Ismail Elfath terminó convirtiéndose en tema central porque encaja perfecto en una previa cargada de tensión. La prensa inglesa eligió poner el foco en los antecedentes del juez con Messi, mientras que desde Argentina se interpreta como un intento de instalar presión antes del partido.

Lo concreto es que Argentina e Inglaterra jugarán mucho más que una semifinal. Habrá historia, orgullo, talento y nervios en cada pelota. Y, como suele pasar en los Mundiales, el árbitro también será observado con lupa desde el primer minuto.

Si Elfath logra pasar inadvertido, será una buena señal. Si el partido se rompe en polémicas, la discusión que empezó en los titulares ingleses podría transformarse en uno de los grandes temas del Mundial 2026.