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Un pueblo de solo 40 habitantes busca vecinos: ofrece casa gratis, trabajo y una nueva vida en la montaña

Este pueblo lanzó un plan para repoblarse: rehabilitó viviendas, garantiza empleo y busca familias dispuestas a instalarse de forma permanente.

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Un pueblo de solo 40 habitantes busca vecinos (Foto Gemini)
Un pueblo de solo 40 habitantes busca vecinos (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Hay un pueblo que solo tiene 40 habitantes y busca vecinos. Se trata de Arenillas, una localidad que forma parte de la llamada “España Vaciada” y que no quiere resignarse a desaparecer del mapa.

La iniciativa surgió como respuesta al éxodo de vecinos en los últimos años. Para revertir la tendencia, el municipio y la Asociación Cultural de Arenillas rehabilitaron siete casas y las pusieron a disposición de quienes estén dispuestos a mudarse y sumarse a la vida comunitaria.

El pueblo de solo 40 habitantes que ofrece casa gratis y trabajo

El plan de repoblación va mucho más allá de ofrecer un cambio de aire. Arenillas garantiza empleo como albañil, vinculado al mantenimiento y la mejora de los inmuebles municipales. Además, quienes se animen a instalarse podrán hacerse cargo del bar social del pueblo, un punto de encuentro clave para los vecinos.

La respuesta no tardó en llegar: en menos de una semana, 116 personas manifestaron su interés en mudarse. Según Rodrigo Gismera, presidente de la Asociación Cultural, “hay gente cansada de la ciudad, otros que buscan estar más cerca del trabajo o ven en esta propuesta una oportunidad para salir adelante”.

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El pueblo es muy tranquilo. (Foto Ayuntamiento de Arenillas - arenillas.es) Foto: Ayuntamiento de Arenillas - arenillas.es

Qué requisitos hay para mudarse y cómo es el proceso de selección

El proyecto prioriza a personas o familias dispuestas a instalarse de forma permanente y a integrarse activamente en la vida del pueblo. Uno de los requisitos clave es el compromiso laboral: quienes se muden deben poder desempeñarse en tareas de construcción, mantenimiento o en la gestión del bar social.

Se valora especialmente a quienes tengan intención de emprender o aportar nuevos servicios, ya que el objetivo es reactivar la economía local y no solo sumar habitantes. Por eso, la propuesta apunta a quienes busquen construir una nueva vida a largo plazo en un entorno rural.

Qué atractivos turísticos y fiestas tiene Arenillas

A pesar de su tamaño, Arenillas cuenta con varios puntos turísticos que suelen atraer visitantes: la Iglesia de San Cipriano y Santa Justina, la Casa Solariega del Curato, la Ermita de San Martín, el museo etnográfico, un alambique para destilación de hierbas aromáticas y una fuente romana.

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