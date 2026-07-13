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Cómo es y cuánto cuesta I Love Mate, la yerba que ganó el concurso de Caminos y Sabores 2026

La premiación a la yerba mate significó una distinción importante para la producción de la provincia de Misiones. La dueña recordó que el proyecto nació junto a su hija “entre viajes y mateadas” y hoy se convirtió en una de las más elegidas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Yerba I Love Mate.
Yerba I Love Mate. Foto: Instagram/ilovemate.com.ar
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La feria Caminos y Sabores volvió a premiar a los mejores productos regionales de la Argentina y, en la categoría Yerba Mate con Palo, la gran ganadora fue I Love Mate, una marca de Misiones que se destacó por la calidad de su producto y su elaboración.

El reconocimiento fue otorgado por un jurado especializado que evaluó distintos aspectos sensoriales de las muestras presentadas. En el caso de I Love Mate, los especialistas resaltaron que se trata de una yerba “limpia”, equilibrada y con un perfil de sabor capaz de sorprender desde la primera cebada.

Cómo nació la yerba I Love Mate

La distinción fue recibida por Yamila María Cámpora, dueña y referente de la marca, quien expresó su emoción y recordó que el proyecto nació junto a su hija Jazmín “entre viajes y mateadas”.

Además, destacó la importancia de Caminos y Sabores como un espacio que permite dar visibilidad a pequeños productores de todo el país y acercar sus productos a nuevos consumidores.

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Yerba I Love Mate. Foto: Instagram/ilovemate.com.ar

Según explicó Yamila, una de las características principales que destaca su yerba es el proceso de elaboración, ya que se produce sin agrotóxicos ni pesticidas y cuenta con un secado sin humo, características que contribuyen a lograr un sabor más puro y equilibrado.

El premio también representa un reconocimiento para la producción yerbatera de Misiones, una de las principales provincias productoras del país, y pone en valor el trabajo orientado a la calidad y la sustentabilidad.

¿Cuánto cuesta la yerba I Love Mate?

La yerba I Love Mate, elegida como la mejor yerba mate con palo en la feria Caminos y Sabores, se comercializa a través de su tienda oficial en distintas presentaciones. Actualmente, los precios son:

  • Yerba I Love Mate en paquete de 500 gramos: $4.500, aunque actualemente en la página web se encuentra en promoción a $3.500
Yerba I Love Mate en paquete. Foto: I Love Mate.
  • Lata de yerba I Love Mate: $12.100
Yerba I Love Mate en lata. Foto: I Love Mate.

Tras recibir este importante reconocimiento, la marca misionera espera ampliar su alcance y seguir posicionándose entre las opciones preferidas por los consumidores que buscan una yerba elaborada con procesos sustentables, sin agrotóxicos ni pesticidas y con secado sin humo.

Quién ganó el premio al Mejor Dulce de Leche Familiar en la feria

Dulce de Leche & Co. fue distinguida por tercera vez como el Mejor Dulce de Leche Familiar en la feria Caminos y Sabores, un reconocimiento que vuelve a posicionar a la empresa entre las más destacadas del sector. El premio reafirma la calidad de uno de sus productos más emblemáticos y consolida su trayectoria dentro de la industria láctea.

Tras recibir la distinción, Luis González aseguró que, a pesar de los reconocimientos obtenidos en años anteriores, la emoción sigue siendo la misma. Además, destacó el trabajo del equipo que integra la empresa, que actualmente cuenta con 50 empleados y continúa apostando por el crecimiento.

Dulce de Leche & Co. fue distinguida por tercera vez como el Mejor Dulce de Leche Familiar. Foto: Instagram.

En ese sentido, González reveló que Dulce de Leche & Co. avanza con la construcción de una nueva planta de producción para desembarcar en el mercado brasileño. “Nuestra misión es llevar el dulce de leche al mundo”, resumió, al destacar el objetivo de expandir la presencia del producto argentino en el exterior.

Yerba mateYerbaConcurso
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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