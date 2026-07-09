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Azucena, Fulton y De la Canal: el circuito secreto de pueblitos ferroviarios cerca de CABA para visitar en vacaciones de invierno

Estos tres pueblos conforman un circuito rural donde se combinan la historia del ferrocarril, la producción local y la tranquilidad del paisaje serrano.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo.
Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo. Foto: Turismo PBA
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El sur bonaerense guarda recorridos que escapan a la masividad y recuperan la esencia del viaje tranquilo. En el entorno de Tandil, cerca de la Ciudad de Buenos Aires, tres pequeñas localidades, Azucena, Fulton y De la Canal, se consolidan como una alternativa de turismo rural donde la historia, la identidad serrana y la vida cotidiana se entrelazan.

Lejos del ritmo urbano, estos pueblos proponen una experiencia centrada en el contacto directo con las comunidades y el paisaje. Calles de tierra, horizontes abiertos y construcciones históricas marcan la impronta de un circuito que se puede recorrer en un día o integrarse a una estadía más extensa en la región.

El legado ferroviario que une a los pueblos

La huella ferroviaria sigue siendo el eje que articula la identidad de estas localidades. Antiguas estaciones, galpones y andenes, hoy resignificados, funcionan como puntos de encuentro donde la memoria colectiva se mezcla con propuestas turísticas y gastronómicas.

Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo.
Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo. Foto: Turismo PBA

En Fulton, el legado del tren se refleja tanto en su trazado como en su historia. Este pueblo, que creció alrededor de la llegada del ferrocarril, conserva la estación inaugurada en 1914 y espacios dedicados a preservar ese pasado, como el museo ferroviario local.

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El visitante puede recorrer el pueblo a pie o en bicicleta, detenerse en antiguos comercios y probar productos regionales. Entre sus atractivos se destacan un tradicional almacén de campo, fábricas artesanales y entornos naturales como el arroyo Tandileofú y lagunas cercanas.

Azucena y De la Canal: identidad rural y tradición

En Azucena, la postal está marcada por sus construcciones antiguas y los galpones ferroviarios que cambian de tonalidad según la estación. Este escenario convive con una fuerte identidad productiva vinculada al campo y a las actividades comunitarias.

El recorrido incluye espacios como la plaza central, la biblioteca y el club rural, además de un museo a cielo abierto con maquinaria agrícola. En la zona también sobresalen las elaboraciones locales: quesos, dulces y artesanías, reflejo del arraigo y la producción familiar.

Por su parte, De la Canal mantiene un perfil ordenado y alineado en torno a la estación. El pueblo invita a una visita autoguiada gracias a sus referencias históricas señalizadas, que permiten reconstruir su evolución y su vínculo con el tren.

Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo.
Viejas estaciones, calles tranquilas y paisajes abiertos forman parte de un circuito que invita a bajar el ritmo y reconectar con la vida de campo. Foto: Turismo PBA

Entre sus tradiciones más convocantes aparece el picnic anual junto al arroyo Langueyu, una celebración que reúne a vecinos y visitantes. La capilla y el club local completan una escena típica del interior bonaerense.

Más allá de Tandil: circuitos turísticos alrededor de la joya serrana

Estos tres destinos forman parte de una red mayor que incluye otros pueblos de Tandil, todos atravesados por una misma lógica: preservar la historia, sostener la producción local y ofrecer una alternativa turística basada en la autenticidad.

El resultado es un corredor donde el tiempo parece avanzar más despacio y cada parada ofrece una excusa distinta para detenerse. Historia, gastronomía y naturaleza se combinan en una propuesta que gana lugar entre quienes buscan redescubrir el interior bonaerense.

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Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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