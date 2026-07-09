Azucena, Fulton y De la Canal: el circuito secreto de pueblitos ferroviarios cerca de CABA para visitar en vacaciones de invierno

El sur bonaerense guarda recorridos que escapan a la masividad y recuperan la esencia del viaje tranquilo. En el entorno de Tandil, cerca de la Ciudad de Buenos Aires, tres pequeñas localidades, Azucena, Fulton y De la Canal, se consolidan como una alternativa de turismo rural donde la historia, la identidad serrana y la vida cotidiana se entrelazan.
Lejos del ritmo urbano, estos pueblos proponen una experiencia centrada en el contacto directo con las comunidades y el paisaje. Calles de tierra, horizontes abiertos y construcciones históricas marcan la impronta de un circuito que se puede recorrer en un día o integrarse a una estadía más extensa en la región.
El legado ferroviario que une a los pueblos
La huella ferroviaria sigue siendo el eje que articula la identidad de estas localidades. Antiguas estaciones, galpones y andenes, hoy resignificados, funcionan como puntos de encuentro donde la memoria colectiva se mezcla con propuestas turísticas y gastronómicas.
En Fulton, el legado del tren se refleja tanto en su trazado como en su historia. Este pueblo, que creció alrededor de la llegada del ferrocarril, conserva la estación inaugurada en 1914 y espacios dedicados a preservar ese pasado, como el museo ferroviario local.
El visitante puede recorrer el pueblo a pie o en bicicleta, detenerse en antiguos comercios y probar productos regionales. Entre sus atractivos se destacan un tradicional almacén de campo, fábricas artesanales y entornos naturales como el arroyo Tandileofú y lagunas cercanas.
Azucena y De la Canal: identidad rural y tradición
En Azucena, la postal está marcada por sus construcciones antiguas y los galpones ferroviarios que cambian de tonalidad según la estación. Este escenario convive con una fuerte identidad productiva vinculada al campo y a las actividades comunitarias.
El recorrido incluye espacios como la plaza central, la biblioteca y el club rural, además de un museo a cielo abierto con maquinaria agrícola. En la zona también sobresalen las elaboraciones locales: quesos, dulces y artesanías, reflejo del arraigo y la producción familiar.
Por su parte, De la Canal mantiene un perfil ordenado y alineado en torno a la estación. El pueblo invita a una visita autoguiada gracias a sus referencias históricas señalizadas, que permiten reconstruir su evolución y su vínculo con el tren.
Entre sus tradiciones más convocantes aparece el picnic anual junto al arroyo Langueyu, una celebración que reúne a vecinos y visitantes. La capilla y el club local completan una escena típica del interior bonaerense.
Más allá de Tandil: circuitos turísticos alrededor de la joya serrana
Estos tres destinos forman parte de una red mayor que incluye otros pueblos de Tandil, todos atravesados por una misma lógica: preservar la historia, sostener la producción local y ofrecer una alternativa turística basada en la autenticidad.
El resultado es un corredor donde el tiempo parece avanzar más despacio y cada parada ofrece una excusa distinta para detenerse. Historia, gastronomía y naturaleza se combinan en una propuesta que gana lugar entre quienes buscan redescubrir el interior bonaerense.