Amigos del hombre y protectores de la naturaleza: los perros de búsqueda que trabajan para la conservación de especies

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

A lo largo de unos 14.000 años, perros y humanos han desarrollado un vínculo de protección, afecto y compañía, que hoy se extiende a tareas productivas, de rescate y cuidado. En el Parque Nacional Patagonia, el programa “guardianes de colonia” involucra a biólogos y guardafaunas junto a perros entrenados para proteger los nidos del Macá Tobiano, un ave emblemática en peligro de extinción.

La iniciativa, llevada adelante por Parques Nacionales junto a la Fundación Macá Tobiano, consiste en el monitoreo de las lagunas de altura con perros de búsqueda, donde esta especie endémica de la provincia de Santa Cruz construye sus nidos acuáticos.

“El programa comenzó en 2012 cuando descubrimos que las colonias de Macá Tobiano estaban amenazadas por bisontes americanos, una especie exótica, y la gaviota marinera, un ave nativa que se expandió siguiendo a los humanos, con los basurales y las pesquerías, depredando los huevos de los nidos”, señala Ignacio “Kini” Roesler, investigador del CONICET y presidente de la Fundación Macá Tobiano.

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Desde principios de febrero hasta mitad de abril, que es la época en que el Macá construye sus nidos, equipos de dos personas, junto a perros entrenados, mantuvieron una guardia ininterrumpida para detectar y disuadir a posibles predadores.

Como resultado, este año se lograron identificar y preservar 9 parejas y 9 pichones, un hallazgo esencial dado que en las últimas décadas, la población del Macá Tobiano sufrió una marcada disminución, estimando su número actual en apenas 700 individuos.

Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Trabajo en equipo

Los equipos estuvieron conformados por 10 técnicos incluyendo los guardaparques y tres perros de búsqueda, equipados con dispositivos de comunicaciones. “Hay que acampar en lugares agrestes para cuidar los nidos. Son lugares hostiles y remotos, por eso los turnos son rotativos de dos semanas”, explica Roesler.

Los perros utilizados en este programa son labradores y de raza mestiza, cruza con ovejeros. Todos tienen un entrenamiento especial, para detectar por el olfato y a través de huellas y heces a las especies exóticas, pero sin ladrar ni correr a la fauna nativa, señala el investigador.

El programa se financia con el apoyo de varias organizaciones como Biome, Whitley Fund for Nature, Aves Argentinas, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y también empresas nacionales Toyota, que aporta los vehículos y Mon Ami, que provee el alimento para los canes.

También cuenta con la colaboración de productores y dueños de campos en la zona, ya que las aves no distinguen entre la propiedad pública y privada para anidar.

Cómo son los perros de búsqueda

Hábitat y comportamiento

Si bien los perros de búsqueda se entrenan para identificar rastros olfativos determinados, el ambiente en el que se trabaja así como las condiciones climáticas del momento de búsqueda interfieren en su desempeño. Cada vez que hay un cambio de ambiente (de estepa a bosque, por ejemplo), los perros deben volver a habituarse para realizar la búsqueda en este nuevo contexto.

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Curiosidad

Los perros pueden distinguir más de 1000 aromas y entre mezclas de olores muy similares, incluso si difieren en 1 solo componente. Por ejemplo, los perros de la fundación Macá Tobiano están entrenados para rastrear visones (el individuo) o sus heces.

Amenazas

Los perros en ambientes silvestres deben estar siempre bien manejados. Por eso se busca que los perros se comporten de manera segura en ambientes silvestres, descartando la posibilidad de afectar la fauna de los lugares de trabajo.

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Los perros de búsqueda que trabajan en la Fundación Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Protección de fauna silvestre y cuidado del ganado

Esta estrategia de conformar equipos de cuidadores con perros “se replica con otras aves como el tordo amarrillo, la loica pampeana y la gallineta chica, y con mamíferos como el huillín o lobito de río y el chinchillón anaranjado, todas especies en riesgo de extinción”, señala el titular de la Fundación Macá Tobiano.

Además del cuidado de fauna silvestre, desde hace diez años, la Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) junto con Alianza Gato Andino (AGA), llevan adelante el programa “perros protectores de ganado” junto a pequeños productores.

El programa consiste en entrenar perros mastín de los pirineos y pastor maremmano para el cuidado de cabras y ovejas, disuadiendo a predadores como el gato andino y el puma, y promoviendo la convivencia de especies.

“La incorporación de perros entrenados a los territorios agrícolas y ganaderos ayuda a minimizar las pérdidas económicas y a reducir las represalias hacia las especies nativas. Al mismo tiempo, se evita la sobrepoblación de ganado, lo cual permite la regeneración de las pasturas naturales y evita la desertificación”, apunta Ezequiel Infantino, Coordinador de Certificación y Cadenas de Valor de WCS Argentina.

Desde el inicio de este proyecto, los productores que trabajan con perros protectores de ganado experimentaron una reducción del 90% de pérdidas por depredación. Esto da cuenta de la convivencia de especies y de la posibilidad de realizar actividades productivas sin dañar a las especies silvestres, especialmente el gato andino y el puma, que están en riesgo de extinción.

Perro guarda ganado. Foto: Federico Gregorio

La presencia de perros protectores es uno de los métodos no letales más efectivos para disminuir la depredación de ganado. De acuerdo con un informe elaborado por WCS Argentina y AGA (Asociación Gato Andino), los productores involucrados en el programa percibieron que la reducción en los ataques y en el número de animales perdidos está vinculada a la presencia de perros protectores.

Frente a estos resultados, disminuye el hostigamiento y las muertes en represalia -por caza, trampas y venenos- de carnívoros silvestres y otras especies carroñeras, como el cóndor andino, afectadas indirectamente por el uso de cebos tóxicos por parte de productores ganaderos.

Convivencia pacífica

También el INTA lleva adelante desde hace décadas programas de cría y entrenamiento de perros protectores de ganado en la Patagonia. En general se usan razas como el Maremmano Abruzze, originaria de Italia; el Mastín del Pirineo y el Montaña del Pirineo, ambas razas españolas.

Se trata de ejemplares de gran tamaño, con más de 45 kg de peso en la adultez y en general de color claro, con lo que se mimetizan con el ganado a proteger. Son perros de carácter tranquilo e independiente, con un fuerte instinto de protección, capaces de recorrer grandes distancias y acostumbrados a vivir a la intemperie en el campo.

Macá Tobiano. Foto: Gonzalo Pardo / Fundación Macá Tobiano

Para que puedan cumplir funciones de cuidado, deben ser entrenados desde cachorros, y convivir con la manada a la que deben cuidar. El perro, al convivir con la majada en forma permanente, la reconoce como su familia y se comporta como un miembro más. Así, vigila y recorre su territorio marcando los límites con orina y heces. De esta manera los carnívoros silvestres u otros perros reconocen que el territorio está ocupado y esto los disuade de entrar.