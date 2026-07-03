Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Si tu perro te pide comida en la mesa, no siempre es porque tiene hambre: qué dice la ciencia al respecto

Mendigar comida es un comportamiento normal en los perros. Y aunque suene molesto, tiene una explicación ancestral.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Por qué los perros piden comida en la mesa?
¿Por qué los perros piden comida en la mesa?
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando llega la hora de comer, quienes tienen perros saben que suelen acercarse a la mesa y mirar fijamente el plato, esperando pacientes a que caiga algún bocado. Y aunque primeramente parece que están mendigando comida porque tienen hambre o curiosidad por saber qué estamos ingiriendo, la realidad es que este comportamiento es heredado y tiene una explicación lógica.

De acuerdo con los expertos en veterinaria y comportamiento animal, pedir comida mientras las personas comen es una estrategia heredada de los primeros perros que conviven con humanos hace miles de años y, con el tiempo, este comportamiento se mantiene hasta el día de hoy.

¿Por qué los perros piden comida en la mesa? Foto: Freepik

Además, si un perro recibió comida desde la mesa, es muy probable que insista para que esta acción vuelva a ocurrir porque su mente funciona a través de estímulos y recompensas. Además, hace miles de años, esta estrategia les permitió a los ancestros de los perros aprovechar los restos de comida que dejaban los humanos sin necesidad de salir a cazar.

Sin embargo, hay otra explicación mucho más profunda y que, además de tratarse de un comportamiento de supervivencia, también refuerza la pertenencia dentro de la manada.

Contenido Recomendado

Amigos del hombre y protectores de la naturaleza:cómo trabajan los perros de búsqueda que colaboran con la conservación de especies

Amigos del hombre y protectores de la naturaleza: cómo trabajan los perros de búsqueda que colaboran con la conservación de especies

Frío extremo en Buenos Aires:cómo proteger a perros y gatos de las bajas temperaturas

Frío extremo en Buenos Aires: cómo proteger a perros y gatos de las bajas temperaturas

¿Por qué los perros piden comida en la mesa? La teoría del comensalismo social

Según explicaron expertos en adiestramiento y comportamiento canino de Filosofía Animal (@filosofia.animal en Instagram),el comensalismo social en los perros es un comportamiento heredado de sus antepasados que consiste en aprovechar la comida disponible gracias a la presencia de otro individuo, sin necesidad de obtenerla por sus propios medios.

¿Por qué tu perro te pide comida en la mesa?, la explicación de profesionales. Fuente: Instagram @filosofia.animal

En el caso de los perros domésticos, esto se traduce en la tendencia a acercarse a las personas cuando están comiendo para intentar conseguir parte de ese alimento. “La evidencia científica nos muestra que detrás de este comportamiento social hay razones más profundas: memoria evolutiva y conexión emocional”, explican en un video publicado en la red social.

Allí, el experto indicó que comer junto a la familia ayuda a los perros a fortalecer la seguridad y el sentido de pertenencia: “es la confirmación de que pertenecen al grupo. Están queriendo participar de un ritual que es importante para ellos”, remarca el reel.

Por eso, cuando un perro se sienta junto a la mesa y observa atentamente mientras una persona come, no necesariamente lo hace porque tenga hambre. Muchas veces responde a ese instinto ancestral de buscar oportunidades de obtener alimento durante un momento social, además de haber aprendido que, si alguna vez recibió un bocado, insistir puede tener recompensa.

Alimento, perro. Foto: Freepik.

¿Cómo saber si realmente tiene hambre?

Si el perro recibe la cantidad de alimento recomendada para su edad, tamaño y nivel de actividad, pero aún así pide comida mientras la familia almuerza o cena, es probable que no se trate de hambre.

Al respecto, los veterinarios señalan que muchas veces lo que busca es participar de una situación social, llamar la atención o repetir una conducta que anteriormente le dio resultado. Sin embargo, si el animal muestra un aumento repentino del apetito, pierde peso o parece tener hambre de forma constante, es importante consultar con un veterinario para descartar problemas de salud o ajustar su alimentación.

La mirada fija en el plato, muchas veces, puede significar un sentido profundo de pertenencia dentro de las rutinas y las dinámicas sociales, dadas a través de miles de años de evolución y aprendizaje, o simplemente un pedido para saciar el hambre dependiendo del contexto.

PerrosVeterinariosAnimales
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. La arquitectura sostenible llegó para quedarse:así son las “Earthships”, las casas recicladas que generan energía propia

    La arquitectura sostenible llegó para quedarse: así son las “Earthships”, las casas recicladas que generan energía propia

  2. La favorita de las oficinas:cómo cuidar la zamioculca, la planta más bonita y resistente del invierno

    La favorita de las oficinas: cómo cuidar la zamioculca, la planta más bonita y resistente del invierno

  3. El pájaro que predice cómo va a estar el clima con su canto:en qué ciudades de Argentina se encuentra

    El pájaro que predice cómo va a estar el clima con su canto: en qué ciudades de Argentina se encuentra

  4. Hito para la conservación en Argentina:por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

    Hito para la conservación en Argentina: por primera vez, liberan a un yaguarundí que será monitoreado por satélite en su hábitat natural

  5. Pintar la Tierra de blanco, la insólita pero posible solución para frenar el calentamiento global

    Pintar la Tierra de blanco, la insólita pero posible solución para frenar el calentamiento global
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Tragedia en el mundo del folklore:la joven promesa del chamamé que murió a los 26 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 22

Tragedia en el mundo del folklore: la joven promesa del chamamé que murió a los 26 años tras un accidente de tránsito en la Ruta 22

A horas de la boda de Taylor Swift:la drástica decisión de Harry Styles que alimentó rumores y recordó su relación

Ozuna vuelve a la Argentina con “Una Aventura World Tour”:cuándo y dónde conseguir las entradas

Abanicos a media asta:quién fue Manolo Arjona, el fundador de Locomía que murió a los 58 años

Tecnología

Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios:qué aparece al buscar su nombre

Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios: qué aparece al buscar su nombre

Nueva función oculta en WhatsApp:a partir de ahora se puede reservar un nombre de usuario y esconder el número de teléfono

El fundador del “Amazon chino” advirtió sobre el avance de los robots:“Los repartidores ya no serán necesarios”

China ya hace competir a robots humanoides con deportistas humanos:en qué deportes se destacaron

Turismo

Guía para hinchas argentinos:qué hacer en Miami antes del Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026

Guía para hinchas argentinos: qué hacer en Miami antes del Argentina-Cabo Verde por el Mundial 2026

Escapada cerca de Buenos Aires:el pueblo ferroviario perfecto para desconectar en vacaciones de invierno

“Maravillosa Alicia” llegó al Jardín Botánico:cómo es, hasta cuándo estará y cuánto cuestan las entradas

El pueblo bonaerense donde todavía se puede recorrer el mundo de Don Segundo Sombra