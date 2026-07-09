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Los veterinarios coinciden: esta es la hora ideal para pasear al perro en invierno

Pasear a tu perro en invierno es una misión que puede resultar cálida si se hace en los mejores horarios.

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La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00 (Foto Gemini)
La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00 (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Distintos veterinarios coinciden en que hay un horario ideal para pasear a los perros en invierno. El frío intenso de la mañana y la noche puede afectar a las mascotas más sensibles.

La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones suelen ser más agradables para la mayoría de los perros.

Pasear a un perro en invierno: los horarios no recomendados

Los paseos antes de las 8:00 o después de las 20:00 pueden exponer a las mascotas a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en jornadas de ola polar o heladas.

Utilizar abrigo en perros pequeños, cachorros, animales mayores o razas de pelo corto (Foto Gemini) Foto: Gemini

Qué perros necesitan más cuidados en invierno

No todos los perros reaccionan igual al frío. Cachorros, animales mayores y razas de pelo corto son los que más sufren las bajas temperaturas.

Por eso, si el termómetro baja de los 5 °C, muchos veterinarios recomiendan acortar los paseos o colocar abrigo en aquellos perros que lo necesiten. Así, se puede evitar que el frío afecte su salud y bienestar.

Recomendaciones clave para proteger a los perros del frío

  • Evitar los paseos antes de las 8:00 y después de las 20:00, cuando suele hacer más frío.
  • Priorizar las salidas entre las 11:00 y las 16:00, aprovechando las horas más templadas.
  • Utilizar abrigo en perros pequeños, cachorros, animales mayores o razas de pelo corto.
  • Secar bien las patas y el pelaje si el perro estuvo en contacto con lluvia, escarcha o superficies húmedas.
  • Mantener siempre agua fresca disponible, ya que los perros también necesitan hidratarse durante el invierno.
  • Evitar que duerman a la intemperie durante noches muy frías.
  • Revisar que su cama esté aislada del piso y ubicada en un lugar protegido de corrientes de aire.
  • Consultar al veterinario si aparecen temblores persistentes, rigidez al caminar o señales de malestar asociadas al frío.
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