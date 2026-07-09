Los veterinarios coinciden: esta es la hora ideal para pasear al perro en invierno

Distintos veterinarios coinciden en que hay un horario ideal para pasear a los perros en invierno. El frío intenso de la mañana y la noche puede afectar a las mascotas más sensibles.
La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones suelen ser más agradables para la mayoría de los perros.
Pasear a un perro en invierno: los horarios no recomendados
Los paseos antes de las 8:00 o después de las 20:00 pueden exponer a las mascotas a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en jornadas de ola polar o heladas.
Qué perros necesitan más cuidados en invierno
No todos los perros reaccionan igual al frío. Cachorros, animales mayores y razas de pelo corto son los que más sufren las bajas temperaturas.
Por eso, si el termómetro baja de los 5 °C, muchos veterinarios recomiendan acortar los paseos o colocar abrigo en aquellos perros que lo necesiten. Así, se puede evitar que el frío afecte su salud y bienestar.
Recomendaciones clave para proteger a los perros del frío
- Evitar los paseos antes de las 8:00 y después de las 20:00, cuando suele hacer más frío.
- Priorizar las salidas entre las 11:00 y las 16:00, aprovechando las horas más templadas.
- Utilizar abrigo en perros pequeños, cachorros, animales mayores o razas de pelo corto.
- Secar bien las patas y el pelaje si el perro estuvo en contacto con lluvia, escarcha o superficies húmedas.
- Mantener siempre agua fresca disponible, ya que los perros también necesitan hidratarse durante el invierno.
- Evitar que duerman a la intemperie durante noches muy frías.
- Revisar que su cama esté aislada del piso y ubicada en un lugar protegido de corrientes de aire.
- Consultar al veterinario si aparecen temblores persistentes, rigidez al caminar o señales de malestar asociadas al frío.