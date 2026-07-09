Los veterinarios coinciden: esta es la hora ideal para pasear al perro en invierno

La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00 (Foto Gemini) Foto: Gemini

Distintos veterinarios coinciden en que hay un horario ideal para pasear a los perros en invierno. El frío intenso de la mañana y la noche puede afectar a las mascotas más sensibles.

La franja horaria más recomendada para salir a caminar es entre las 11:00 y las 16:00, cuando el sol ya elevó la temperatura ambiente y las condiciones suelen ser más agradables para la mayoría de los perros.

Pasear a un perro en invierno: los horarios no recomendados

Los paseos antes de las 8:00 o después de las 20:00 pueden exponer a las mascotas a temperaturas considerablemente más bajas, sobre todo en jornadas de ola polar o heladas.

Utilizar abrigo en perros pequeños, cachorros, animales mayores o razas de pelo corto (Foto Gemini) Foto: Gemini

Qué perros necesitan más cuidados en invierno

No todos los perros reaccionan igual al frío. Cachorros, animales mayores y razas de pelo corto son los que más sufren las bajas temperaturas.

Por eso, si el termómetro baja de los 5 °C, muchos veterinarios recomiendan acortar los paseos o colocar abrigo en aquellos perros que lo necesiten. Así, se puede evitar que el frío afecte su salud y bienestar.

Recomendaciones clave para proteger a los perros del frío