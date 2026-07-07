El veterinario Juan Enrique Romero explica el origen del embarazo psicológico en perras: “Sucede en las que no están castradas”

El Dr. Romero explicar qué es la falsa preñez o pseudociesis en perras. Foto: Instagram @drromerook

Luego del celo, es muy común que una perra comience a proteger sus juguetes como si fueran cachorros, desarrolle un fuerte instinto maternal y hasta empiece a producir leche. A este comportamiento, comúnmente se lo conoce como embarazo psicológico, pero el veterinario Juan Enrique Romero indicó que esa definición no es correcta y que hay mucho por hacer al respecto.

Mediante su cuenta de Instagram, el doctor aseguró que en realidad las perras experimentan un proceso natural conocido como falsa preñez o pseudociesis, que forma parte de su ciclo reproductivo y aparece en todas las hembras que no fueron castradas. Por eso, remarcó que no debe interpretarse como una enfermedad.

Como tratar el embarazo psicológico en las perras, según el Dr. Enrique Romero

¿Qué es la falsa preñez y por qué no se trata de un embarazo psicológico?

Romero aclaró uno de los errores más frecuentes entre quienes conviven con perros. “Mucha gente habla de embarazo psicológico. La primera de las premisas es que no es una enfermedad”, expresó e indicó que el término embarazo es únicamente para los humanos.

“Todas las perras que no están castradas, cerca de 45 a 50 días después de haber terminado el celo, entran en lo que se llama falsa preñez o pseudociesis, que es una manera de generar una nodriza”, explicó el Dr. Romero para remarcar que se trata de un funcionamiento normal del organismo de los animales que viven en manada.

Las perras protegen a sus juguetes como si fueran sus hijos durante la falsa preñez. Foto: Unsplash.

Durante ese período el organismo reproduce muchas de las modificaciones propias de esta etapa, como producir leche, adoptar un comportamiento maternal con juguetes o niños pequeños que no son de la misma especie.

En este mismo sentido, expresó que, en la naturaleza, las hembras que no habían tenido cachorros podían colaborar con el cuidado de las crías nacidas dentro de la manada, aumentando así las posibilidades de supervivencia del grupo.

“Hay comportamiento maternal para cuidar a las crías de las que en la manada han tenido crías, que generalmente son las líderes”, dijo. Aunque hoy en día los perros viven con familias, esos mecanismos biológicos continúan presentes: ”Ella no sabe que está integrando una manada multiespecie, no sabe que en realidad no es una manada sino una familia”, cerró.

Aunque hoy en día los perros viven con familias, esos mecanismos biológicos continúan presentes. Foto: Pexels

Embarazo psicológico en perras: cuáles son las claves para evitarlo

Según el experto, la castración es uno de los métodos más efectivos para eliminar la falsa preñez en las perras, ya que elimina los ciclos hormonales responsables de la pseudociesis y, además, puede aportar otros beneficios para la salud reproductiva de las mascotas.

De todos modos, la decisión debe tomarse junto con el veterinario de confianza, quien evaluará cada caso en particular, ya que la idea principal es no afectar la vida normal de las mascotas, incluso luego de haber pasado por una etapa de estas características.