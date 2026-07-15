Adiós a las casas recargadas: la tendencia de decoración que hace que tu hogar se vea más elegante

El secreto de las casas más elegantes en 2026: menos objetos y más calma Foto: Pinterest

Las tendencias en decoración evolucionaron el living, la cocina y el comedor. Durante años, el protagonismo estuvo en los espacios llenos de colores, adornos y muebles llamativos. Sin embargo, el objetivo de este 2026 es convertir el hogar en un refugio donde reine la tranquilidad.

Este nuevo estilo es conocido como “lujo silencioso”, y gana cada vez más adeptos porque propone una forma distinta de entender el diseño de interiores. Ahora, ya no busca impresionar con grandes decoraciones, sino generar una sensación de calma y bienestar en ambientes equilibrados, luminosos y libres del exceso de objetos innecesarios. El minimalismo clean predomina en toda la casa.

El secreto de las casas más elegantes en 2026: menos objetos y más calma Foto: Pinterest

El “lujo silencioso”: la tendencia de decoración que elimina el ruido visual del hogar

Uno de los pilares fundamentales de esta tendencia es la de reducir el ruido visual: la sensación de desorden que generan los ambientes sobrecargados de muebles, adornos, cuadros y colores intensos queda atrás. La idea no es tener una casa vacía, sino que cada elemento tenga una función y un lugar.

Para conseguir este efecto, los especialistas recomiendan elegir una paleta de colores neutros. Los tonos beige, arena, blanco roto, gris claro, piedra y tierra ayudan a transmitir serenidad, además de aportar mayor luminosidad y una sensación de amplitud.

El secreto de las casas más elegantes en 2026: menos objetos y más calma Foto: Pinterest

Otro punto clave es la elección de materiales naturales. La madera, el lino, el algodón, la lana y la piedra predominan esta temporada, ya que aportan textura y calidez, sin necesidad de recurrir a una decoración excesiva. En este estilo, la calidad de los materiales tiene más importancia que la cantidad de objetos.

Por otro lado, la iluminación es crucial. En lugar de depender únicamente de una luz central, la recomendación es sumar lámparas de pie, de mesa y apliques de pared con luz cálida para crear distintos puntos de iluminación que hagan el ambiente más acogedor durante todo el día.

El secreto de las casas más elegantes en 2026: menos objetos y más calma Foto: Pinterest

Las claves para sumarse a la tendencia que será protagonista en 2026

No hace falta remodelar toda la casa para adoptar este estilo. Con algunos cambios estratégicos es posible lograr un ambiente mucho más relajante.

Entre las principales recomendaciones de los interioristas se destacan:

Despejar mesas, estantes y superficies para reducir el ruido visual.

Elegir pocos objetos decorativos, pero de buena calidad.

Incorporar plantas para aportar frescura y conexión con la naturaleza.

Priorizar muebles funcionales y de líneas simples.

Apostar por textiles en tonos neutros y fibras naturales.

Aprovechar al máximo la luz natural durante el día.

El secreto de las casas más elegantes en 2026: menos objetos y más calma Foto: Pinterest

Más que una tendencia estética, el “lujo silencioso” refleja un cambio de hábitos. En un contexto donde el estrés y la sobreestimulación forman parte de la rutina, la decoración busca recuperar el equilibrio y convertir la casa en un espacio que invite a bajar el ritmo. Por eso, todo indica que este estilo seguirá marcando el diseño de interiores durante los próximos años.