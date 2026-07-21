Llevar un limón dentro del auto: para qué sirve y por qué algunos lo hacen. Foto: Foto: Gemini

El limón no es solo una fruta ideal para la cocina, sino que también tiene otros usos impensados. Uno de ellos es el de llevarlo en el auto, que cada vez más personas lo hacen, pero ¿para qué sirve?

A diferencia de los aromatizantes sintéticos, el limón funciona como un ambientador natural ya que absorbe los malos olores, elimina el tufo a humedad, el olor a cigarrillo y los restos de comida, dejando el interior del vehículo con un aroma fresco y limpio.

Además, según algunas personas, el aroma cítrico estimula el sistema nervioso central, ayudando a mantener la concentración y reducir la fatiga al volante.

Cómo el limón ayuda a prevenir mareos y actúa como repelente natural

Sin embargo, sus ventajas no terminan ahí. Sino que el olor del limón también es útil para quienes sufren mareos o náuseas durante el viaje. En este sentido, inhalar su cáscara puede aliviar el malestar estomacal, especialmente en chicos o pasajeros sensibles a la cinetosis.

El limón libera un aroma cítrico natural. Foto: Freepik

Además, los aceites esenciales presentes en la piel del limón, como el limoneno, funcionan como repelentes ecológicos contra mosquitos, moscas y hormigas. Así, se evita recurrir a insecticidas o aerosoles químicos dentro del auto.

Un recurso de limpieza y un amuleto para el viaje

El limón también puede ser útil ante imprevistos, ya que su jugo es un desengrasante natural que ayuda a limpiar las manos o quitar manchas de grasa y aceite cuando no hay agua ni jabón a mano, por ejemplo, tras un cambio de rueda.

Por último, en la cultura popular, el limón es considerado un amuleto de protección. Se le atribuye la capacidad de absorber las malas energías y la envidia, garantizando un viaje más tranquilo.

Cómo usar el limón en el auto y cada cuánto renovarlo

Para aprovechar sus beneficios, se puede dejar el limón entero en la guantera o cortarlo por la mitad y colocarlo en un recipiente pequeño para que libere mejor su aroma.

Es importante cambiarlo cada pocos días o apenas se note que empieza a secarse o deteriorarse, para evitar la aparición de moho dentro del vehículo.