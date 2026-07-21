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Murió Delia Montero a los 80 años: el adiós a la actriz argentina que brilló en cine, teatro y televisión

La información del fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Murió Delia Montero a los 80 años.
Murió Delia Montero a los 80 años. Foto: @actoresprensa
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La actriz Delia Montero, reconocida por su extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión argentina, murió a los 80 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Según trascendió, el fallecimiento ocurrió el pasado 19 de julio, aunque hasta el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte.

La exitosa carrera de Delia Montero

Delia Haydée González Montero inició su vínculo con la actuación desde muy pequeña. Se formó en el Teatro Labardén bajo la dirección de Blanca de la Vega, donde obtuvo el título de profesora de Declamación y Arte Escénico.

Su debut artístico llegó en la infancia con participaciones en las películas “Adiós problemas”, junto a Enrique Muiño, y “De Londres llegó un tutor”, protagonizada por Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras. Sobre las tablas dio sus primeros pasos con la obra Dos hombres en la noche, presentada en el Teatro Lasalle.

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Murió Delia Montero a los 80 años. Foto: @actoresprensa

A los 19 años decidió radicarse en Brasil para continuar su carrera artística. Allí integró los programas televisivos “Esto es suceso“ y “Silvio Santos Show“, ampliando su experiencia en la pantalla chica.

Tras regresar a la Argentina, trabajó en varias producciones del director Ricardo Alberto Defilippi. Formó parte de los elencos de “Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere)“, “La ronda de los dientes blancos“ —coproducción argentino-brasileña— y “Delincuencia juvenil“, también conocida como “Morir por nada“, escrita por Homero Cárpena y protagonizada por Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.

El papel que la consagró fue el de la película “Hormiga negra“, adaptación de la novela de Eduardo Gutiérrez. Allí compartió el elenco con Víctor Bó, Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves, Luis Dávila y Roberto Escalada, en una de las producciones más recordadas de su carrera.

En el ámbito teatral también dejó una destacada trayectoria con obras como “Lluvia“, junto a Aldo Mayo; “Ligados“, con Ernesto Cáceres; y el unipersonal “Dos es igual a dos“, en el que combinaba la interpretación de textos de grandes autores de la poesía universal con la danza.

ActrizMuerteAsociación Argentina de Actores
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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