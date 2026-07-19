Las 3 plantas aromáticas que ahuyentan a las cucarachas del jardín

Estas plantas ayudan a no tenerlas cerca (Gemini) Foto: Gemini

Las cucarachas suelen ser una de las plagas más molestas que aparecen en patios, jardines y espacios al aire libre.

Para combatirlas, existen alternativas naturales que pueden ayudar a reducir su presencia y, al mismo tiempo, sumar aroma y belleza al jardín.

Entre las opciones más elegidas se destacan algunas plantas aromáticas cuyos aceites esenciales desprenden olores que resultan desagradables para distintos insectos, incluidas las cucarachas.

Menta: aroma fresco y crecimiento rápido

La menta es una de las aromáticas más populares por su perfume intenso. Su aroma fresco resulta agradable para las personas, pero muchos insectos tienden a evitar las zonas donde crece.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Además, la menta se desarrolla con rapidez y puede cultivarse tanto en tierra como en macetas. Para que crezca bien, necesita buena iluminación, riegos regulares y sustratos fértiles. Es importante controlar su expansión, ya que tiende a propagarse con facilidad.

Lavanda: flores violetas y bajo mantenimiento

La lavanda es famosa por sus flores violetas y su perfume característico. Además de atraer polinizadores como las abejas, suele utilizarse en jardines por su capacidad para mantener alejados algunos insectos.

Tolera bien el sol y, una vez establecida, requiere poca agua. Entre sus ventajas principales se destacan la resistencia a la sequía, la producción de flores durante varios meses y el bajo requerimiento de cuidados.

Romero: ornamental, culinario y resistente

El romero combina dos beneficios muy valorados: sirve como planta ornamental y también puede utilizarse en la cocina. Su aroma intenso lo convierte en una de las especies más recomendadas para quienes buscan alternativas naturales contra distintas plagas.

El romero es muy resistente y puede crecer durante años en macetas o jardines. Para desarrollarse bien, necesita sol directo, riegos moderados, suelos con buen drenaje y pocas podas de mantenimiento.