Ni luces blancas, ni desorden: el secreto del Feng Shui para dormir mejor y combatir el insomnio

Transformación del dormitorio Foto: Pinterest

Dormir bien no depende únicamente de las horas de descanso, también del entorno y la tranquilidad que nos genera. Para el Feng Shui, la energía que circula dentro de la habitación es clave para favorecer el descanso o, por el contrario, dificultar el sueño y generar sensación de inquietud.

Esta antigua filosofía china propone una serie de cambios simples en la distribución de los muebles, la iluminación y el orden del ambiente para crear un espacio más armonioso. Según sus principios, un dormitorio equilibrado ayuda a relajar la mente, disminuir el estrés y favorecer un descanso profundo.

Cómo equilibrar el dormitorio Foto: Pinterest

Y si bien es cierto que el insomnio puede tener múltiples causas y muchas veces hasta amerita una consulta médica cuando se vuelve persistente, muchas personas recurren al Feng Shui para hacer pequeñas modificaciones en el entorno y generar un clima mucho más propicio para el descanso.

Dormir mejor según el Feng Shui: la iluminación es la clave

Uno de los aspectos más importantes para el Feng Shui es la iluminación. Durante el día, se recomienda aprovechar al máximo la luz natural, ya que aporta vitalidad y renueva la energía del ambiente. Por la noche, en cambio, lo ideal es optar por una iluminación cálida, tenue e indirecta. Las luces demasiado intensas o de tonalidad blanca pueden estimular el cerebro y dificultar la relajación antes de dormir.

También se aconseja utilizar lámparas de mesa o veladores con luz suave en lugar de una única luz central muy potente. De esta manera, el dormitorio adquiere una atmósfera más acogedora y favorece la sensación de calma.

El Feng Shui recomienda luces tenues en el dormitorio Foto: Pinterest

El orden, un aliado para descansar mejor

El desorden es uno de los principales enemigos del descanso según el Feng Shui. La acumulación de objetos, ropa o papeles genera una sensación de saturación visual que puede traducirse en mayor ansiedad y dificultad para conciliar el sueño.

Por eso, la recomendación es mantener las superficies despejadas, guardar aquello que no se utiliza y evitar acumular elementos debajo de la cama, ya que ese espacio debería permanecer libre para facilitar la circulación de la energía.

También es importante que el dormitorio esté destinado principalmente al descanso. Si es posible, conviene evitar convertir la habitación en una oficina o espacio de trabajo.

Transformación del dormitorio Foto: Pinterest

Feng Shui en el dormitorio: otros cambios que ayudan a descansar mejor y reducir el insomnio

Otro consejo habitual es elegir colores suaves y relajantes para las paredes, la ropa de cama y la decoración. Los tonos tierra, beige, arena, verde claro o azul suave suelen asociarse con ambientes que invitan al descanso.

El Feng Shui también desaconseja la presencia excesiva de aparatos electrónicos en el dormitorio. Televisores, computadoras y otros dispositivos pueden convertirse en fuentes de distracción y romper la sensación de tranquilidad que debería caracterizar al ambiente.

Por último, incorporar plantas aptas para interiores, siempre en cantidad moderada y de especies adecuadas para dormitorios, además de mantener una buena ventilación diaria, puede contribuir a crear un espacio más agradable y confortable.