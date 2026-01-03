Adiós a los malos olores: cómo preparar un perfume casero ideal para el baño y espacios pequeños

Este perfume busca neutralizar con frescura los malos olores en lugares con ventilación limitada. El paso a paso, en la nota.

Perfume casero para el baño Foto: unsplash

El cuarto del baño y los espacios pequeños suelen ser lugares del hogar que pierden rápidamente la frescura, ya que suelen ser los menos ventilados y los que más acumulan gérmenes. Por eso, los desodorantes y perfumes de ambientes cumplen la función de tapa los malos olores y eliminar también las bacterias que pudieran haber en el aire.

Afortunadamente para el bolsillo, también existe una alternativa que quita el mal olor sin necesidad de gastar de más: el perfume casero. Libre de cualquier tipo de compuestos químicos que contienen elementos que podrían ser tóxicos para las mascotas o los niños, esta preparación crece en las tendencias del hogar gracias a que es una alternativa saludable y fresca.

Cómo neutralizar los olores del baño Foto: Unsplash

Para desodorizar el ambiente y mantenerlo bien perfumado durante todo el día, este perfume es ideal: puede hacerse en cuestión de minutos y ubicarse en baños, comedor, o cualquier otro ambiente del hogar. Pero ¿Cómo se hace?

Paso a paso: cómo hacer perfume para el baño

Ingredientes

150g de sal gruesa.

Tres cucharadas de alcohol de limpieza (a partir del 70%).

Cuatro cucharadas de suavizante de ropa.

Cómo hacer un perfume casero para baño

Para preparar este perfume de ambiente, primero tenés que verter la sal gruesa en un frasco de vidrio o cualquier otro recipiente hasta que la sal llene 3/4 del envase. En un vaso mezclá tres cucharadas de alcohol y cuatro cucharadas colmadas de suavizante para la ropa.

Luego, colocá la mezcla líquida en el recipiente con sal gruesa y mezcla para que se unan los ingredientes. La sal absorverá el perfume y desprenderá un aroma fresco en el ambiente, por lo que olerá siempre bien. Es importante renovar los ingredientes una vez cada 15 días, así el cuarto de baño tiene buen aroma siempre.

Aromatizante. Foto: Freepik

