La Federación de Gales le soltó la mano a Gianni Infantino y marcó el primer quiebre rumbo a las elecciones de la FIFA

La Federación de Fútbol de Gales se convirtió en la primera asociación nacional en retirar públicamente su apoyo a Gianni Infantino. Foto: REUTERS / Jean Bizimana.

La carrera de Gianni Infantino para conseguir un nuevo mandato al frente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sufrió su primer revés institucional. La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció este lunes que retiró públicamente su apoyo a la candidatura del dirigente italosuizo para las elecciones presidenciales correspondientes al período 2027-2031.

La determinación se conoció apenas días después de que la FIFA abandonara su proyecto de incorporar inversión privada al negocio comercial del organismo y de la Copa del Mundo, una iniciativa que despertó un fuerte rechazo entre federaciones, ligas y organismos del fútbol internacional.

El quiebre se produjo pocos días después de que la FIFA desistiera de su plan para incorporar inversión privada al negocio comercial del Mundial. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

¿Por qué Gales dejó de apoyar a Gianni Infantino?

A través de un comunicado oficial, la FAW explicó que la decisión responde a una pérdida de confianza en la conducción del actual presidente de la FIFA.

“Los recientes fallos en la gobernanza, el liderazgo, los valores, la gestión de las partes interesadas y la comunicación nos han llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol”.

La entidad fue aún más contundente al remarcar: “No poner los intereses del fútbol por encima de todo lo demás es un fracaso que no podemos aceptar”. Se trata de una de las críticas públicas más severas realizadas hasta ahora por una asociación miembro de la FIFA contra la gestión de Infantino.

Donald Trump junto a Gianni Infantino | La entidad galesa cuestionó la gobernanza, el liderazgo y los valores de la actual conducción de la FIFA. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

La polémica por la privatización del negocio del Mundial

El conflicto comenzó la semana pasada, cuando se presentó FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa subsidiaria destinada a administrar las operaciones comerciales del organismo y la organización de sus principales torneos, entre ellos la Copa del Mundo.

El proyecto contemplaba la venta del 20% de esa sociedad a inversores privados, una medida que despertó preocupación por la posible privatización de uno de los activos más importantes del fútbol mundial.

La propuesta generó una rápida reacción de distintas organizaciones. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) advirtió que sus asociaciones nacionales podrían dejar de participar en competiciones organizadas por la FIFA si el plan avanzaba, mientras que varias federaciones y ligas nacionales manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Frente a ese escenario, Infantino confirmó el viernes que el organismo desistía del proyecto tras haber “escuchado atentamente a todas las partes”. Sin embargo, la marcha atrás no fue suficiente para recomponer la relación con la federación galesa.

La decisión de Gales podría abrir la puerta a que otras federaciones también reconsideren su respaldo a Gianni Infantino. Foto: REUTERS

Las críticas también llegaron desde la política

El debate no quedó limitado al ámbito deportivo. Desde el Reino Unido también surgieron cuestionamientos al plan impulsado por la FIFA. El alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, fue uno de los dirigentes políticos que criticó con mayor dureza la propuesta y cuestionó la continuidad de Infantino al frente del organismo.

“El fútbol no pertenece a inversores. Pertenece a quienes llenan las tribunas semana tras semana. El Mundial no es un producto”. Además, sostuvo que el presidente de la FIFA es “la persona equivocada” para seguir liderando la entidad.

¿Qué impacto puede tener la decisión de Gales?

La postura adoptada por la Federación de Fútbol de Gales representa el primer distanciamiento institucional público respecto de la candidatura de Gianni Infantino para un nuevo mandato.

Gianni Infantino y Donald Trump | El intento de vender una participación de una nueva filial comercial de la FIFA desató una fuerte reacción de federaciones, ligas y dirigentes políticos. Foto: REUTERS

Aunque por el momento ninguna otra asociación nacional anunció una medida similar, la decisión podría convertirse en un antecedente importante de cara a las elecciones de 2027.

El episodio también refleja el creciente debate sobre el modelo de gestión de la FIFA y el equilibrio entre los intereses comerciales y la protección del patrimonio deportivo del fútbol mundial.