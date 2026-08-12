Cómo eliminar el mal olor de la heladera con vinagre: el truco casero que verdaderamente funciona

¿Cómo sacar el mal olor de la heladera? Foto: Gemini IA

La heladera es uno de los electrodomésticos que acumulan más olores extraños, ya que almacena restos de comida, envases abiertos y alimentos que llevan varios días guardados. Por este motivo, es importante mantenerla limpia y desodorizada.

Aunque muchas veces alcanza con una buena limpieza, existe un truco muy sencillo que puede ayudar a mantener la heladera siempre fresca y libre de malos olores: colocar una taza con vinagre en su interior.

¿Cómo sacar el mal olor de la heladera? Foto: Gemini IA

Este método no requiere productos especiales y se puede realizar en pocos minutos. Sin embargo, es importante entender cómo funciona y por qué no debe utilizarse como reemplazo de la limpieza habitual.

Por qué se recomienda poner una taza con vinagre en la heladera

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a neutralizar algunos olores desagradables. Al colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto dentro de la heladera, sus vapores pueden contribuir a reducir determinados aromas que quedan en el ambiente.

Para probar este método, simplemente hay que colocar una taza o un recipiente pequeño con vinagre blanco en una zona estable de la heladera. Lo ideal es ubicarlo donde no pueda volcarse accidentalmente.

No es necesario llenar el recipiente: una pequeña cantidad es suficiente para probar el efecto. Se puede dejar durante varias horas y, si el olor persiste, reemplazar el contenido después de un tiempo.

Cabe recordar que aunque el vinagre puede ayudar con los olores, no elimina la causa del problema. Si existe un alimento vencido, un derrame o algún resto de comida escondido, el mal olor probablemente vuelva.

También conviene limpiar los estantes, cajones y paredes internas con un producto adecuado para superficies que están en contacto con alimentos. Después de la limpieza, se puede utilizar el recipiente con vinagre como complemento.

¿Cómo sacar el mal olor de la heladera? Foto: Gemini IA

Otros trucos para evitar los malos olores en la heladera

La mejor manera de mantener una heladera sin malos olores es evitar que se acumulen desde el principio. Para eso, conviene revisar periódicamente los alimentos, limpiar rápidamente cualquier derrame y no guardar recipientes abiertos. También es importante prestar atención a los cajones inferiores, donde pueden quedar restos de frutas, verduras o líquidos sin que se noten a simple vista.

¿Cómo sacar el mal olor de la heladera? Foto: Gemini IA

Otro punto importante es no sobrecargar la heladera. Dejar espacio entre los alimentos permite una mejor circulación del aire y facilita encontrar rápidamente aquello que necesita ser consumido.

El vinagre puede ser un recurso casero útil para acompañar estas tareas, pero la limpieza y el correcto almacenamiento de los alimentos siguen siendo las claves para mantener una heladera fresca y libre de olores desagradables.