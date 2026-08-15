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Michael Shikashio, experto en comportamiento canino: “No todos los perros van a bostezar, lamerse los labios o quedarse inmóviles antes de atacar”

El especialista en comportamiento canino explicó que cada animal puede manifestar el estrés de manera diferente y detalló cuáles son los signos a los que hay que prestar atención.

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La opinión del profesional sobre el antes del ataque de un perro.
La opinión del profesional sobre el antes del ataque de un perro. Foto: Google
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Los perros se comunican constantemente a través de su cuerpo: una mirada, un movimiento de cola, un cambio de postura o incluso quedarse completamente quietos pueden ser señales de incomodidad. Reconocer estos signos a tiempo puede ser clave, sobre todo cuando el animal se enfrenta a una situación que percibe como amenaza.

El consultor certificado en comportamiento canino Michael Shikashio explicó al American Kennel Club (AKC) que no existe una única secuencia de señales que todos los perros vayan a mostrar antes de una reacción agresiva. “No todos los perros van a bostezar, lamerse los labios o quedarse inmóviles...”, advirtió el especialista, y remarcó que cada animal puede manifestar el estrés de manera diferente.

Por qué no hay una señal universal de agresión en los perros

Shikashio hizo hincapié en que no todos los perros reaccionan igual ante situaciones de incomodidad o amenaza. Por eso, recomendó observar el comportamiento individual de cada animal en lugar de buscar una señal universal.

Tu perro come pasto: cuándo es normal y cuándo puede indicar un problema de salud Foto: Pinterest

El experto comparó el proceso con una pava que comienza a calentarse: antes de que el agua hierva y suene el silbido, hay pequeñas señales que indican que el proceso avanza. En los perros, esas señales pueden anticipar una reacción agresiva y, si los dueños las detectan a tiempo, pueden intervenir antes de que la situación se vuelva peligrosa.

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Las señales de estrés que pueden aparecer antes de una reacción agresiva

Entre las señales que menciona el AKC y que pueden aparecer antes de una reacción agresiva, se encuentran:

  • Girar la cabeza: el perro aparta la mirada.
  • Mostrar la parte blanca de los ojos: mira hacia otro lado y deja visible parte del blanco del ojo.
  • Quedarse inmóvil: el animal deja de moverse.
  • Mover la cola de manera rígida: la mantiene elevada y la mueve de un lado a otro con rigidez.
  • Meter la cola entre las patas: puede indicar miedo o incomodidad.
  • Lamerse los labios: cuando no está comiendo ni tomando agua.

Sin embargo, estas conductas no significan necesariamente que el perro vaya a atacar. El artículo aclara que los perros que muestran señales de estrés no siempre llegan a una conducta agresiva.

El miedo y otras causas detrás de la agresión canina

Shikashio explicó que la agresión canina debe entenderse en función de lo que el animal intenta conseguir. Según el especialista, la agresión es una conducta que busca aumentar la distancia frente a un estímulo que el perro percibe como amenaza.

El miedo aparece como uno de los principales factores detrás de estas conductas, aunque también pueden influir el dolor, la protección de recursos, la defensa del territorio o la protección de una persona o de sus cachorros.

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