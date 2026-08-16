Qué pasó con Kristóbal, el icónico chihuahua de Moria Casán que vivió como una celebridad y brilló en el Bailando

Kirstóbal, el perro chihuahua de Moria Casán que la acompañó durante 9 años. Foto: Redes sociales

Moria Casán tuvo varios amores conocidos, algunos más apasionantes y otros totalmente sentimentales. Pero hay uno que resalta entre todos ellos, el amor con Kristóbal, su icónico perro que supo ser su fiel compañero en la TV, estando presente en varios programas cobrando una gran popularidad.

Con su presencia en eventos, su estilo distintivo y sus looks cuidadosamente elegidos, el pequeño chihuahua marcó tendencia entre los amantes de las mascotas. Además, su imagen inspiró a muchos dueños a vestir a sus perros con prendas elegantes y accesorios llamativos, consolidando una moda que lo convirtió en símbolo de sofisticación y personalidad.

De regalo especial a figura televisiva: cómo llegó Kristóbal a la vida de Moria Casán

El chihuahua llegó a manos de Moria Casán gracias a Verónica Guerman, reconocida fotógrafa que se convirtió en una de las grandes amigas de “La One”, quien decidió adoptarlo bajo el nombre de Kristóbal.

“Se lo regalé en un momento en que a ella la veía sola y le faltaba como una compañía. Y Kristóbal iluminó su vida. Fue único ese perrito, y no le volvería a regalar otro porque es irremplazable”, manifestó en su momento en diálogo con PrimiciasYa.

Kirstóbal, el perro chihuahua de Moria Casán que la acompañó durante 9 años. Foto: Redes sociales

Desde ese entonces, Moria llevaba a su chihuahua bajo el brazo en las alfombras rojas, diferentes desfiles y programas de televisión. Fue tal la popularidad del animal que la icónica mediática decidió crearle su propia cuesta de Twitter (hoy X), donde se describía como un “Little dog con linaje y pedigree”, “feliz de pertenecer a ‘La One’”.

La relación entre Moria y su mascota era profundamente especial. Ella solía llamarlo “su perrito celular”, una forma cariñosa de describir cómo la acompañaba a todas partes y se volvía una presencia inseparable en su vida cotidiana.

Pese a su pequeño tamaño, el chihuahua se ganó un lugar propio por su carisma y por la energía que transmitía en cada aparición. Quienes lo rodeaban destacaban su vitalidad y esa capacidad única para llamar la atención y alegrar cualquier ambiente en el que estuviera presente. Así se hacía notar en el programa “Bailando por un sueño”, donde Moria era jurado y en reiteradas ocasiones se la veía acompañada por su perro.

La muerte de Kristóbal y el dolor de Moria Casán: el día que “La One” despidió a su compañero tras 9 años

Kirstóbal murió el martes 29 de agosto de 2017, tras pasar nueve años acompañando a Moria en una vida de película. “Twitteros adorados, hace una hora dejé de ser de teflón, ¡estoy muy triste! Murió mi amado Kristobal”, escribió la diva en sus redes sociales.

Kirstóbal, el perro chihuahua de Moria Casán que la acompañó durante 9 años. Foto: Redes sociales

Durante una emisión de Bailando por un Sueño en 2017, la conductora pidió un momento al aire para despedir públicamente a Kristóbal, que había muerto apenas unas horas antes. La escena dejó en evidencia el enorme lugar que ocupaba en su vida y el vínculo especial que habían construido durante casi una década de compañía permanente.

Además, la noticia también fue comunicada a través de las redes sociales del perrito, donde sus seguidores solían ver parte de su vida junto a la diva. “Bye baby! como dice mi dueña ‘hoy me morí’ y es muy bueno, no vi ninguna luz blanca pero vi el universo”, fue su último tuit.

En medio del dolor por la pérdida, Moria encontró refugio en el acompañamiento de su familia y en los recuerdos felices que compartió con su fiel compañero, desde los viajes y apariciones públicas hasta los momentos más cotidianos.

Con su personalidad arrolladora y su presencia constante, Kristóbal se había convertido en un símbolo de estilo y compañía. No era raro verlo con looks llamativos, accesorios elegantes y una actitud que lo volvía protagonista cada vez que aparecía junto a su dueña. Su figura trascendió el vínculo privado y se transformó en una especie de ícono pop dentro del mundo de las mascotas famosas.