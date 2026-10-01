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Los albañiles concuerdan sobre el mayor error que se comete en las paredes con moho: “Si no se le aplica nada, la mancha de humedad siempre va a volver a salir”

Uno de los problemas más comunes puede tener una solución al alcance de la mano. Conocé todos los detalles para recuperar tu espacio.

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Humedad en las paredes. Foto: Freepik
Humedad en las paredes. Foto: Freepik
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Las manchas de humedad en paredes son muy comunes y, pese a los esfuerzos de erradicarlas, muchas veces vuelven a asomar y traen dolores de cabeza.

El error más común: por qué jamás debes pintar directamente sobre una pared con humedad

En momentos de desesperación por evitar una mancha que afecta la visual en nuestras casas, la opción más sencilla y al alcance de todos es aplicar una capa de pintura para que desaparezca.

Cómo hacer para eliminar la humedad de las paredes, sin gastar de más. Foto: Foto: Gemini

Sin embargo, los albañiles alertaron sobre este proceso y recomiendan reparar la pared afectada por la humedad, hay que sanearla correctamente, antes de aplicar la pintura.

Qué significa sanear una pared y por qué los albañiles lo consideran el primer paso

Especialistas recomiendan chequear que la pared se encuentre completamente seca.

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Podés dejar la pared lista para volver a pintarla y lograr un acabado prolijo. Foto: Gemini

Con este dato fundamental, el paso siguiente es retirar los restos de pintura suelta, grietas o partes dañada. De esta manera, se completa el saneamiento para comenzar otro de los paso fundamentales para evitar que se vuelve a asomar la mancha.

Elegir la pintura adecuada: selladores y productos impermeabilizantes antihumedad

Ahora, el trabajo nos lleva a utilizar selladores, para crear una barrera aislante capaz de evitar que las manchas vuelvan a salir.

El blanco quedó atrás y otros colores comienzan a ocupar su lugar. Foto: Grok

El siguiente paso consiste en aplicar el fijador, fundamental para mejorar la adherencia de la pintura. Debido a que puede haber zonas que debieron ser reparadas con masilla, es importante aplicar el fijador para evitar contrastes de color, sombras o diferencias visibles una vez terminado el trabajo.

Finamente, al llegar a la pintura, es recomendable aplicar dos manos y respetar un tiempo de espera de una hora entre cada una.

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