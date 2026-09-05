Fue el corazón industrial de Barracas, quedó abandonada por 30 años y ahora vuelve a la vida

Ex fábrica de Alpargatas: cómo será Palacio Molina en Barracas Foto: Instagram @pablofe70

El edificio ocupa una manzana delimitada por la avenida Regimiento de Patricios y las calles Lamadrid, Olavarría y Azara. Detrás de sus ventanas rotas, techos deteriorados y enormes estructuras de ladrillo sobrevive una parte fundamental de la historia industrial de Buenos Aires.

Ahora, después de permanecer cerrado desde la década de 1990, el complejo volverá a tener actividad. El primer paso será la llegada de Casa FOA 2026. Luego comenzará un ambicioso desarrollo inmobiliario que incluirá viviendas, lofts, oficinas, locales comerciales y espacios gastronómicos.

La fábrica que transformó Barracas

La historia de Alpargatas comenzó en 1885, cuando el ingeniero escocés Robert Fraser y el fabricante vasco Juan Echegaray se asociaron para producir industrialmente el tradicional calzado de base de yute y capellada de lona.

Hacia 1890 inauguraron en Barracas la primera gran fábrica de la compañía. La ubicación no fue casual: el barrio ya era una zona estratégica por su cercanía con el Riachuelo, las vías ferroviarias, los depósitos y los principales caminos comerciales del sur porteño.

Qué harán con la ex fábrica de Alpargatas Foto: Instagram @pablofe70

El nombre Barracas, precisamente, proviene de las antiguas construcciones utilizadas para almacenar cueros, carnes saladas y otras mercaderías. Con el avance del siglo XIX, el lugar se convirtió en un importante centro fabril y comercial, poblado por saladeros, curtiembres, talleres y depósitos.

La llegada de miles de inmigrantes terminó de modificar el paisaje. Italianos, españoles y trabajadores de distintas procedencias se instalaron cerca de las fábricas, dando origen a un barrio en el que convivieron casonas, conventillos y grandes establecimientos industriales.

De un imperio textil al silencio

En sus años de mayor actividad, Alpargatas se convirtió en una de las compañías más reconocidas del país. En el complejo trabajaron más de 15.000 personas, encargadas de producir millones de pares de alpargatas de lona.

La empresa fue parte de un poderoso entramado industrial que también reunió en Barracas a marcas como Bagley, Canale, Noel, Águila, Piccaluga, Cruz de Malta y la Compañía General de Fósforos. Sus fábricas daban empleo a miles de vecinos y marcaban el movimiento cotidiano del barrio.

Estuvo abandonada por 30 años, fue un gigante industrial y ahora renace Foto: Instagram @pablofe70

Sin embargo, las crisis económicas y los cambios en el modelo productivo provocaron el cierre o la mudanza de numerosas plantas. La histórica “fábrica uno” de Alpargatas dejó de funcionar durante la década de 1990.

Durante los años siguientes, la humedad avanzó sobre sus pisos, vigas, techos y carpinterías. A pesar del deterioro, todavía se conservan muros de ladrillo, adoquines originales, ventanales de medio punto y una enorme puerta de madera que recuerda la época en la que los carruajes ingresaban al establecimiento.

Casa FOA marcará el comienzo del renacimiento

La recuperación tendrá su primer gran capítulo con la edición número 41 de Casa FOA, programada entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

La exposición de arquitectura, diseño interior y paisajismo ocupará cerca de 5.700 metros cuadrados y contará con 42 espacios. Habrá cocinas, estudios, bibliotecas, auditorios, cafetería, monoambientes y sectores de bienestar.

Una de las claves de la intervención será recuperar sin borrar la historia. Por ese motivo, varias propuestas conservarán grietas, superficies desgastadas y elementos originales. La intención es que el visitante pueda reconocer el pasado fabril incluso dentro de los nuevos ambientes.

Cómo será el nuevo Palacio Molina

Una vez terminada la exposición, comenzará la transformación integral del predio. El proyecto estará impulsado por GES Desarrollos y demandará una inversión estimada en US$100 millones.

El futuro Palacio Molina contará con 187 lofts, entre unidades ubicadas dentro del edificio histórico y otras de diseño industrial contemporáneo. También tendrá 242 residencias, cinco pisos de oficinas y coworking, 250 cocheras y siete locales comerciales.

La histórica fábrica de Alpargatas de Barracas renace como Palacio Molina Foto: Instagram @pablofe70

El plan sumará alrededor de 7.000 metros cuadrados de amenities, con jardines, piscinas, gimnasio, sectores para reuniones y una terraza con vistas panorámicas. El comienzo de las obras está previsto para enero de 2027.

La antigua fábrica ya no volverá a producir alpargatas ni a escuchar la sirena que anunciaba los cambios de turno. Sin embargo, sus paredes seguirán contando una historia profundamente argentina.