Los repasadores con dibujos pasaron de moda: la tendencia en 2026 que es más simple y elegante

De los estampados a la textura: cómo cambió la tendencia. Foto: Gemini

En 2026, los repasadores dejaron de ser solo un accesorio práctico y pasaron a ocupar un lugar clave en la decoración de la cocina. La nueva tendencia apunta a dejar atrás los modelos con dibujos y frases para dar paso a opciones más simples: colores lisos, fibras naturales y texturas marcadas.

El lino, el algodón y las mezclas de ambos se convirtieron en los materiales más buscados. Los tejidos tipo waffle sumaron textura y sofisticación, sin necesidad de estampados llamativos. Según Architectural Digest, estos materiales logran el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética.

De los estampados a la textura: cómo cambió la tendencia

La clave de la nueva tendencia no es eliminar por completo el color o los detalles, sino cambiar la forma de sumarlos. En vez de grandes dibujos o frases, los repasadores ahora aportan interés a través de la trama de la tela, los bordes, las rayas sutiles o los tonos naturales.

Los modelos de lino ofrecen una apariencia relajada y artesanal, mientras que los de algodón permiten jugar con diferentes tipos de tejido. El waffle, por su parte, tiene una estructura que mejora la absorción y el secado, además de sumar un toque decorativo.

Así se ven los repasadores modernos. Foto: Gemini

Los colores que marcan la cocina en 2026

Para lograr este estilo, los tonos más elegidos son blanco roto, beige, arena, gris cálido, verde oliva y marrón suave. También se pueden sumar colores más intensos, siempre que el diseño del repasador sea sencillo y sin estampas protagonistas.

Las cocinas actuales dejan atrás el blanco total y apuestan por colores cálidos, verdes profundos y materiales naturales para sumar personalidad sin sobrecargar el ambiente.

Un cambio simple que transforma el espacio

Renovar los repasadores es una de las formas más fáciles de actualizar la cocina sin necesidad de hacer reformas. Al estar siempre a la vista —colgados del horno, una barra o un gancho—, funcionan como un detalle decorativo que marca la diferencia.

La tendencia de 2026 no exige eliminar los dibujos por completo, sino elegir textiles que se integren mejor con el entorno. Un repasador de lino, algodón o waffle, en tonos neutros y con textura visible, logra ese efecto simple y elegante sin perder su función cotidiana.