Anteojos gratis de PAMI: cuántos pares cubre la obra social y cómo solicitarlos paso a paso

Los afiliados a PAMI pueden acceder a anteojos gratuitos con una indicación de un especialista en oftalmología. Foto: X @PAMI_org_ar

Las personas afiliadas a Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder a una cobertura gratuita de anteojos, siempre que cuenten con la indicación de un médico especialista en oftalmología. El beneficio incluye el armazón y los cristales correspondientes a la prescripción.

La prestación forma parte del menú de elementos ópticos de la obra social y puede gestionarse directamente en una óptica de la cartilla, sin necesidad de comenzar el trámite en una agencia de PAMI.

La cobertura de PAMI contempla un par de anteojos para visión de cerca y otro para visión de lejos cada dos años prestacionales. Foto: Unsplash.

Para acceder, el afiliado debe contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo y presentar su DNI y credencial de afiliación. La OME tiene una vigencia de 150 días.

Cuántos anteojos gratis entrega PAMI en 2026

De acuerdo con la normativa vigente desde abril de 2026, PAMI cubre hasta dos pares de anteojos cada dos años prestacionales: uno para visión de cerca y otro para visión de lejos.

Como alternativa, el afiliado puede optar por un único par de anteojos bifocales. La elección debe responder a la indicación del especialista en oftalmología.

Los afiliados también pueden optar por un único par de anteojos bifocales, según la indicación médica. Foto: Unsplash.

La cobertura contempla los anteojos con sus respectivos armazones y cristales, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el menú prestacional y la prescripción médica.

En el caso de los bifocales solicitados por primera vez, PAMI establece que puede requerirse una Escala FIN, según el criterio de la agencia correspondiente.

Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI

La prestación está destinada a las personas afiliadas a PAMI que necesiten anteojos y cuenten con la correspondiente indicación oftalmológica.

Para iniciar el trámite, es necesario contar con una Orden Médica Electrónica emitida por un oftalmólogo de PAMI. Foto: Unsplash.

El primer paso consiste en consultar con un especialista en oftalmología de la cartilla de PAMI. Si el profesional determina que se necesitan anteojos, emitirá la Orden Médica Electrónica con la prescripción correspondiente.

PAMI cuenta con una cartilla online que permite buscar profesionales y centros de atención por provincia y especialidad.

Qué documentación se necesita para pedir los anteojos gratis en PAMI

Para gestionar los anteojos, el afiliado debe presentar en la óptica:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un especialista en oftalmología.

La OME debe incluir la prescripción correspondiente, además de la firma, sello y matrícula del profesional.

La orden médica es electrónica, por lo que no es necesario imprimirla. La información queda registrada en el sistema y puede ser consultada por los prestadores.

La OME tiene una vigencia de 150 días desde su emisión, por lo que el afiliado debe utilizarla dentro de ese período.

La gestión de los anteojos se realiza directamente en una óptica habilitada de la cartilla de PAMI. Foto: PAMI

Cómo tramitar los anteojos gratis de PAMI paso a paso

El procedimiento consta de unos pocos pasos:

Solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI: el afiliado debe elegir un especialista disponible en la cartilla médica. Realizar la consulta oftalmológica: el profesional evaluará la visión y determinará si corresponde indicar anteojos. Recibir la Orden Médica Electrónica: en caso de necesitar lentes, el oftalmólogo cargará la OME con la prescripción correspondiente. Elegir una óptica de la cartilla: PAMI permite seleccionar libremente una óptica habilitada dentro de su red. Presentar la documentación: el afiliado debe concurrir a la óptica con su DNI y credencial. El establecimiento podrá consultar la OME directamente en el sistema de PAMI. Realizar la prueba de los anteojos: la persona debe presentarse en la óptica para realizar la prueba correspondiente antes de recibir los anteojos.

Una de las principales ventajas del sistema es que no es necesario acudir a una agencia de PAMI para iniciar el trámite. La gestión se realiza directamente con la óptica elegida.

Qué pasa si se necesitan anteojos antes de que pasen dos años

La cobertura general establece un período de dos años prestacionales. Sin embargo, PAMI contempla vías de excepción para determinadas situaciones médicas.

Actualmente, el organismo contempla casos como glaucoma y cirugía quirúrgica, entre otras situaciones que puedan ser evaluadas dentro del régimen excepcional. Para solicitar la prestación por esta vía se requiere documentación médica adicional, como una prescripción oftalmológica y un resumen de la historia clínica.

Por lo tanto, ante una necesidad de reemplazo antes de cumplirse el período correspondiente, es importante consultar con el oftalmólogo y verificar si el caso encuadra dentro de las excepciones previstas por PAMI.

En determinadas situaciones, PAMI contempla excepciones para solicitar anteojos antes de cumplir el período de dos años. Foto: PAMI

Dónde se pueden pedir los anteojos de PAMI

Los anteojos pueden gestionarse en las ópticas de la cartilla de PAMI. El afiliado puede consultar el listado de establecimientos disponibles a través del buscador oficial del organismo. La elección de la óptica es libre dentro de la red disponible y el trámite se realiza directamente en el establecimiento seleccionado.

De esta manera, el beneficio permite acceder a anteojos sin cargo para corregir problemas de visión, siempre que exista una indicación oftalmológica y se cumplan los requisitos establecidos por PAMI.