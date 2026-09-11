Guía de margaritas en maceta: el truco para lograr más flores y mantenerlas saludables. Foto: Foto: Gemini

Las margaritas son una de las plantas más elegidas para sumar color y alegría en balcones o terrazas, gracias a sus flores blancas y amarillas y a su facilidad para crecer en maceta. No requieren grandes espacios y se adaptan bien a ambientes reducidos, pero para lograr una floración abundante hay que prestar atención a algunos detalles más allá del riego.

Uno de los secretos principales para que las margaritas produzcan más flores es el despunte: retirar las flores marchitas de manera regular. Este simple gesto evita que la planta gaste energía en producir semillas y estimula la aparición de nuevos brotes.

Además, la cantidad de luz, el tipo de sustrato, el drenaje de la maceta y la forma de regar son factores que pueden marcar la diferencia entre una planta llena de flores y otra con crecimiento pobre.

Cómo cuidar las margaritas para que florezcan más

El despunte consiste en cortar las flores que ya se marchitaron junto con el tallo que las sostiene, usando una tijera limpia y afilada. Lo ideal es hacer el corte por encima de un punto donde puedan salir nuevos brotes.

Como cuidar y plantar las margaritas Foto: Pinterest

Este procedimiento debe repetirse durante toda la temporada de floración. Así, no solo mejora el aspecto de la planta, sino que también favorece la producción continua de flores.

Cuánta luz y qué riego necesitan las margaritas en maceta

Las margaritas necesitan varias horas de sol directo para desarrollarse bien. Lo mejor es ubicarlas en un lugar luminoso, como un balcón o terraza, donde reciban luz solar al menos parte del día. Si la planta recibe poca luz, puede florecer menos y desarrollar tallos débiles o alargados.

En cuanto al riego, el error más común es excederse con el agua. El sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado. Antes de regar, conviene tocar la tierra con el dedo: si todavía está húmeda, se puede esperar; si está seca, es momento de volver a regar.

La maceta debe tener agujeros en la base para permitir el drenaje y evitar que el exceso de agua cause pudrición de raíces.

Qué maceta y sustrato elegir para margaritas

Para cultivar margaritas, se recomienda una maceta mediana que permita el desarrollo de las raíces y tenga buen drenaje. Si la planta ocupa todo el recipiente o las raíces asoman por los agujeros, es momento de trasplantar a una maceta apenas más grande. Evitá pasarla a un recipiente demasiado grande, porque el exceso de sustrato puede retener más humedad de la necesaria.

Con los cuidados necesarios, las margaritas pueden florecer sin problemas. Foto: Pinterest

El sustrato debe ser suelto, aireado y con buen drenaje. Una mezcla para plantas con flores suele funcionar bien, siempre que no retenga demasiada agua. Es importante evitar que la tierra se compacte con el tiempo, ya que eso dificulta el drenaje y la circulación de aire.

Abono, poda y control de plagas: claves para una planta sana

Durante el crecimiento y la floración, las margaritas pueden beneficiarse de un fertilizante equilibrado para plantas con flores, siguiendo siempre las dosis recomendadas. Aplicar más producto del indicado puede dañar las raíces y no acelera la floración.

Además del despunte, conviene eliminar hojas secas, dañadas o amarillentas para mantener la planta limpia y favorecer la circulación de aire. Revisá periódicamente el envés de las hojas y los tallos para detectar posibles plagas o enfermedades.

Si la planta crece desordenada o demasiado apretada, una poda ligera ayuda a mantenerla compacta, pero siempre es mejor evitar cortes excesivos.