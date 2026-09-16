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Llega la Expo Alfajores Argentinos: más de 80 productores y sabores de todo el país en un solo lugar

La propuesta se realizará el 3 y 4 de octubre en La Rural de Palermo, con degustaciones, venta directa, actividades familiares y la participación de reconocidos referentes de la pastelería.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La primera edición de Expo Alfajores Argentinos reunirá a más de 80 productores en La Rural de Palermo.
La primera edición de Expo Alfajores Argentinos reunirá a más de 80 productores en La Rural de Palermo. Foto: Prensa.
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Buenos Aires tendrá un nuevo encuentro para los fanáticos de uno de los productos más representativos de la gastronomía argentina. El sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la primera edición de Expo Alfajores Argentinos, una feria que reunirá a más de 80 expositores en La Rural, Palermo.

La propuesta busca convertir al alfajor en una especie de mapa gastronómico del país: productores, marcas y emprendedores de distintas regiones llegarán a la Ciudad para mostrar sus productos y contar las historias detrás de sus elaboraciones.

El encuentro gastronómico permitirá descubrir alfajores y propuestas de distintas regiones de la Argentina. Foto: Prensa.

Una feria para recorrer la Argentina a través del alfajor

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los diferentes espacios de la feria, conocer variedades de alfajores, degustar productos y realizar compras directamente a los productores y emprendimientos participantes.

La diversidad de expositores permitirá descubrir diferentes estilos y propuestas vinculadas con uno de los dulces más populares de la Argentina, todo reunido en un mismo espacio.

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La iniciativa también apunta a poner en valor el trabajo de pequeños productores y emprendimientos que desarrollan sus productos en distintos puntos del territorio nacional.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán degustar productos y realizar compras directamente a los expositores. Foto: Prensa.

Dónde y cuándo es la Expo Alfajores Argentinos

La primera edición del evento tendrá lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Pabellón 8 de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por su ubicación, la feria puede incorporarse a un recorrido turístico por Buenos Aires durante el primer fin de semana de octubre, especialmente para quienes busquen combinar gastronomía, paseos y actividades familiares.

La Expo Alfajores Argentinos se realizará el 3 y 4 de octubre en el Pabellón 8 de La Rural. Foto: Prensa.

La propuesta no estará limitada a la degustación y la venta de productos. La organización anunció una agenda con juegos, competencias y espacios lúdicos para los más chicos.

Además, quienes concurran podrán participar de sorteos de premios durante las dos jornadas, sumando otro atractivo al recorrido por la feria.

Expo Alfajores Argentinos, con referentes de la pastelería y la gastronomía

La agenda de Expo Alfajores Argentinos también contará con la participación de reconocidos referentes vinculados con la pastelería y la gastronomía.

Entre los invitados confirmados aparecen Pablo Remaggi e Isabel Vermal, además de Luisina Pérez Peroni, Paula Ventura, Lorena Meana y Gaby Amato.

La propuesta incluirá juegos, competencias y actividades pensadas para disfrutar en familia. Foto: Prensa.

Los horarios correspondientes a cada actividad y presentación podrán consultarse a través de la cuenta oficial del evento, @expoalfajoresarg.

¿Cuánto salen las entradas?

La organización informó que se encuentran en los últimos días de preventa online, con una promoción de dos entradas por $10.000.

Además, existen condiciones especiales de acceso:

  • Menores de 18 años: entrada gratuita.
  • Personas con CUD: entrada gratuita presentando la documentación correspondiente.
  • Jubilados y pensionados: acceso gratuito con documentación.
  • Alumnos de pastelería y repostería: 15% de descuento presentando certificado de alumno regular.
Alfajor Simkolate
La feria ofrecerá una oportunidad para conocer en Buenos Aires diferentes sabores y emprendimientos del universo alfajorero argentino. Foto: simkolate.com.ar

De esta manera, la feria propone una experiencia que combina turismo, gastronomía y producción regional, con la posibilidad de conocer en Buenos Aires diferentes expresiones del universo alfajorero argentino sin necesidad de recorrer todo el país.

TurismoAlfajorFiesta
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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