Los veterinarios coinciden sobre el Pastor Belga Malinois: “Es una raza muy inteligente y de mucha energía que necesita tener un trabajo” Foto: Gemini

El Pastor Belga Malinois se ganó fama mundial por su inteligencia, su capacidad de aprendizaje y su energía inagotable. Sin embargo, para los veterinarios, hay un aspecto clave que muchos dueños suelen pasar por alto: no alcanza con sacarlo a pasear.

Según la veterinaria Julie Hunt, colaboradora de Embrace Pet Insurance, “es una raza muy inteligente y de mucha energía que necesita tener un trabajo para desarrollarse plenamente”. En la misma línea, Brittany Grenus explicó en PetMD que estos perros requieren un hogar activo y un dueño experimentado, dispuesto a compartir un estilo de vida dinámico.

Por qué los paseos no son suficientes para el Malinois

Los especialistas coinciden en que los paseos diarios no bastan para cubrir las necesidades del Pastor Belga Malinois. Grenus remarcó que esta raza necesita altos niveles de ejercicio aeróbico y recomendó actividades como correr, andar en bicicleta, practicar agility, rastreo u obediencia.

Perro pastor belga. Fuente: Unsplash

Además, el entrenamiento no debe limitarse a los primeros meses de vida. “Los Pastores Belga Malinois necesitan entrenamiento intensivo y ejercicio a largo plazo”, sostuvo Grenus, y aconsejó que la socialización y el aprendizaje comiencen temprano y se mantengan durante toda la vida del perro.

El origen de su energía y la importancia del trabajo diario

La veterinaria Laci Schaible subrayó que el Malinois es, ante todo, un perro de trabajo. “Son más felices cuando tienen una tarea diaria que requiere estimulación mental y física”, explicó. Por eso, necesitan entrenamiento constante, estructura y desafíos diarios.

Cuando estas necesidades no se satisfacen, la raza puede desarrollar problemas de comportamiento. El motivo está en su historia: el Malinois fue criado originalmente para el pastoreo y, con el tiempo, se adaptó a tareas como policía, búsqueda y rescate, y detección de explosivos y drogas.

Qué implica convivir con un Pastor Belga Malinois

Para los veterinarios, tener un Pastor Belga Malinois implica mucho más que ofrecerle una casa y paseos. Requiere actividad física intensa, entrenamiento permanente, desafíos mentales y participación constante junto a su familia. Solo así se logra que el perro despliegue todo su potencial y evite conductas indeseadas.