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El secreto detrás de los colores de las tapas de leche: qué significan el azul, el verde, el rojo y el naranja en los supermercados

Las empresas utilizan distintos tonos para diferenciar sus variedades, pero no existe una norma universal y el mismo color puede representar productos diferentes según la marca.

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Azul, verde, rojo o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de leche.
Azul, verde, rojo o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de leche. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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A la hora de entrar a un supermercado y encontrarte con una góndola repleta de botellas y envases, el color de la tapa puede parecer una guía rápida para elegir. Azul, verde, rojo o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de leche.

Los fabricantes utilizan los colores como una herramienta visual para ordenar sus líneas y ayudar al consumidor a reconocer cada variedad. Esta estrategia también facilita la reposición y la clasificación dentro de los supermercados, pero no existe una exigencia legal que obligue a todas las marcas a emplear el mismo tono para un producto determinado.

Qué indica cada color de tapa en las botellas de leche

Aunque puede haber diferencias, estas son las asociaciones más habituales en las góndolas:

  • Azul: generalmente identifica a la leche entera, con su contenido habitual de materia grasa.
  • Verde: suele utilizarse para versiones parcialmente descremadas o descremadas.
  • Rojo: algunas empresas lo emplean para reconocer la leche entera, mientras otras lo reservan para variedades específicas.
  • Naranja: normalmente aparece en leches deslactosadas o con lactosa reducida.

Cabe aclarar que estas referencias sirven principalmente para comparar productos elaborados por una misma empresa.

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En esa línea, una tapa verde de una marca -por ejemplo- puede no representar exactamente la misma variedad que una tapa del mismo color perteneciente a otro fabricante.

Azul, verde, rojo o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de leche.
Azul, verde, rojo o naranja suelen asociarse con diferentes tipos de leche. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Qué revisar antes de elegir una leche

La forma más segura de identificar la variedad es leer la denominación del producto, que debe señalar si se trata de leche entera, parcialmente descremada, descremada o deslactosada. También conviene revisar el porcentaje de materia grasa, la lista de ingredientes y la tabla nutricional.

El envase puede incorporar, además, los octógonos establecidos por la Ley de Etiquetado Frontal cuando el producto supera los valores fijados para nutrientes críticos o calorías. Esas advertencias responden a requisitos legales y no deben confundirse con el código visual elegido para las tapas.

Es ahí cuando los colores resultan útiles para acelerar una compra habitual, especialmente cuando el consumidor ya conoce la línea de una determinada marca. Aun así, no reemplazan la lectura del rótulo. Ante un cambio de fabricante, una nueva presentación o una necesidad nutricional específica, la información escrita en el envase es la referencia más confiable.

Atención: leche deslactosada no significa leche descremada

Una de las confusiones más frecuentes aparece con los envases de color naranja. Que una leche sea deslactosada no significa necesariamente que contenga menos grasa. La lactosa es el azúcar natural de la leche, mientras que el carácter entero o descremado depende de la proporción de materia grasa.

Por eso, en la góndola pueden encontrarse leches deslactosadas enteras, parcialmente descremadas o descremadas. El color indica la categoría elegida por el fabricante, pero no permite conocer por sí solo toda la composición del producto.

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