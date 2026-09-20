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David González, experto en decoración: “No es necesario llenar la casa de cosas, el secreto está en elegir menos y sentir más”

La decoración empieza a redefinirse el año que viene y busca recuperar piezas con historia, pero dejando de lado la acumulación innecesaria de muebles.

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Como será la moda en 2027, según un experto.
Como será la moda en 2027, según un experto. Foto: Pinterest
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La decoración comienza a tomar un nuevo rumbo y en 2027, los ambientes demasiado cargados y uniformes serán totalmente desarmados para darle paso a piezas con historia, como muebles heredados y objetos que aporten personalidad al hogar, sin perder la elegancia. En este sentido, el especialista en decoración español David González, señaló que la nueva mirada se resume en el concepto de “lujo encontrado”.

Esta tendencia europea propone entender los espacios de otra manera: en lugar de comprar todo nuevo, la clave está en rescatar piezas especiales y mezclarlas con elementos contemporáneos y construir ambientes que reflejen la historia de quienes los habitan. González lo sintetiza en una idea: “No se trata de cuánto cuestan las cosas, sino de cuánta historia cuentan”.

Como será la moda en 2027, según un experto Foto: Pinterest

Qué es el “lujo encontrado”, la tendencia que anticipa David González

El llamado found luxury pone el foco en aquellos objetos que aparecen, se heredan, se recuperan o se encuentran en mercados de antigüedades y tiendas de segunda mano. Una lámpara antigua, una cómoda familiar, una pieza artesanal o una vajilla heredada pueden transformarse en protagonistas de un ambiente.

Según la mirada de David González, esta forma de decorar permite escapar de los espacios demasiado previsibles y apostar por interiores con una identidad propia. Sin embargo, esta propuesta no pretende convertir la casa en un museo familiar, sino en rescatar algunas piezas que pueden llegar a tener un valor histórico o sentimental y convertirla en parte de la decoración del hogar de forma moderna e integrada con el resto del ambiente.

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Como será la moda en 2027, según un experto Foto: Pinterest

Por ejemplo, un mueble antiguo puede convivir con un sofá moderno, mientras que una pieza vintage puede convertirse en el detalle que le dé carácter a una habitación contemporánea.

David Gonzalez, decorador: “la clave está en elegir piezas con historia”

Uno de los aspectos centrales de esta tendencia es que los objetos tengan algún tipo de valor más allá de su función decorativa. Fotografías, libros, cerámicas, cuadros, textiles, muebles heredados y recuerdos de viajes pueden incorporarse al hogar siempre que exista una conexión con el resto del ambiente.

Como será la moda en 2027, según un experto Foto: Pinterest

En este sentido, González plantea una idea de lujo vinculada al significado y no exclusivamente al precio. Una pieza económica encontrada en una feria puede tener un impacto mucho mayor que un objeto nuevo elegido solamente porque está de moda. El resultado son espacios menos estandarizados y más personales. “No es necesario llenar la casa: el secreto está en elegir menos y sentir más, dejando que cada pieza tenga espacio para expresarse. La clave está en elegir piezas con historia”, explicó.

La estética del “lujo encontrado” también se apoya en materiales capaces de mostrar el paso del tiempo. La madera, la piedra, el lino, la lana, el cuero, el barro y la cerámica artesanal encajan especialmente bien con esta propuesta.

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